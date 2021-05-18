THODEX soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin finans işlerini sürdüren ve daha önceki operasyonlarda yakalanamayan 4 firariden bir tanesi olan Rana Azap, bugün yakalandı. Azap'ın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, ülkemizin en büyük dolandırıcılık olaylarından bir tanesine şahitlik etmiştik. THODEX isimli bir kripto para borsası, insanlara uygun fiyattan Dogecoin satmak suretiyle toplamda ne kadar olduğu hala belli olmayan bir parayı toplamış, kurucusu olan Faruk Fatih Özer, vatandaşın parasını zimmetine geçirerek kaçmıştı. Sonrasında yaşanan süreç ise daha önce yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla benzerlik göstermişti.

Faruk Fatih Özer'den hala haber yok. Edinilen bilgilere göre kaçak CEO, Arnavutluk'ta kaçak olarak yaşamını sürdürüyor. Ancak kolluk kuvvetleri, bu konunun üzerine düşmüşler gibi görünüyor. Çünkü soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin finans işlerini yöneten ve düzenlenen operasyonlarda bulunamayan Rana Azap, bugün düzenlenen yeni bir operasyonda yakalandı.

Rana Azap, soruşturmadaki kritik isimlerden bir tanesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce gerçekleştirdiği bir operasyonda bazı göz altılar yapmıştı. Hatta o dönemlerde sizlere aktardığımız bilgilerde, 82 şüphelinin belirlendiğinden bahsetmiştik. İşte o şüphelilerden bir tanesi Rana Azap'tı ve düzenlenen operasyonlarda yakalanamayan 4 şüpheliden biriydi.

Finans uzmanı olarak çalışan Rana Azap, THODEX'in finansal işlerini sürdürüyordu. Göz altına alındıktan sonra önce emniyete sonra da Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Azap'ın savcılık işlemleri devam ederken, bu gelişmenin önemli olduğu söyleniyor. Zira Rana Azap, THODEX vurgununu bilen ve vereceği ifadelerle soruşturmanın seyrini değiştirme potansiyeline sahip isimlerden bir tanesi.