Avrupa’nın en çok bilinen televizyon üreticilerinden THOMSON, taşınabilir ekran kavramını yeniden tanımlayarak onu daha yönlü hale getiriyor.

Go Plus ile dokunmatik ekranın eklenmesi ve dev bir taşınabilir cihaz olma özelliği sayesinde deneyim, yepyeni bir seviyeye ulaşıyor.

Üstelik 4K Ultra HD çözünürlüğü ve şık metal kaplaması, bu ekranı hem ev hem de profesyonel kullanım için ideal bir çözüm haline getiriyor.

Gelişmiş ve Yüksek Performanslı Taşınabilir Ekran

Bataryayla çalışan ilk taşınabilir ekran Go TV'nin başarısının ardından, THOMSON, şimdi daha da gelişmiş bir model olan Go Plus'ı tanıtıyor. Bu ekran, optimum hareket kabiliyeti için tekerlekli ayarlanabilir bir standa monte edilmiş 32 inçlik 4K Ultra HD bir dokunmatik ekrana sahip.

Ayrıca, 4 saate kadar pil ömrü sağlayan bir batarya ile çalışan ekran, herhangi bir elektrik prizinden uzakta da çalışabiliyor. Go Plus, evde veya açık havada eğlence amaçlı kullanımdan profesyonel sunumlara kadar her duruma uyum sağlıyor.

Evde: Kablosuz Özgürlük

Android ile çalışan Go Plus, Wi-Fi bağlantısı sunarak kullanıcıların tüm favori uygulamalarına kolayca erişmelerini sağlıyor. İçerik severler için Netflix, Disney+, Prime Video ve YouTube gibi 4K kalitesinde yayın hizmetlerini sunuyor.

Mobil yaşam tarzı için tasarlanan bu ekran, evin herhangi bir yerine taşınabiliyor. Yıldızların altında bir yaz gecesi, en sevdiğiniz programı izlerken veya mutfakta bir tarif takip ederken, dokunmatik ekrana basit bir dokunuşla duraklatabileceğinizi hayal edin. Go Plus'ın çok yönlülüğü, onu tüm eğlence ihtiyaçlarınız için vazgeçilmez bir arkadaş haline getiriyor.

Ofiste ve Ötesinde: Dokunmatik Ekran Devrimi

Go Plus, profesyonel bir ortamda pratikliği ve esnekliği ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde interaktif beyaz tahta işlevi de görebilen bu ekran, beyin fırtınası oturumları veya iş birliğine dayalı atölye çalışmaları için mükemmel bir seçim. Bir Word, PowerPoint veya Google Docs belgesini doğrudan ekranda düzenlemek zahmetsiz hale geliyor.

Ayarlanabilir yükseklik ve eğim fonksiyonu ve dikey modda kullanılabilme özelliği ile Go Plus, hem yatay hem de dikeyde çeşitli profesyonel ihtiyaçları karşılayan özel olarak tasarlanmış bir araç olmasıyla beraber; ayrıca perakende mağazalarında veya etkinliklerde de kullanılabilir ve izleyicilerin dijital bir kataloğa göz atarak, bir web sitesini keşfederek veya dijital ve fiziksel deneyimleri sürükleyici bir şekilde birleştirerek sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanır.

Zarif Tasarım ve Üstün Performans

Estetik düşünülerek tasarlanan Go Plus’ın gümüş renkli metal kaplaması ona zarif bir görünüm ve dayanıklılık kazandırıyor. Ultra-HD 4K ekran olağanüstü görüntü kalitesi sağlayarak hem video izlemek hem de ayrıntılı içerikler üzerinde çalışmak için idealdir.

Fiyat ve Erişim

Go Plus'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı şu an 51.999 TL. Hem profesyonel görevlerinizi basitleştirmek hem de eğlence deneyiminizi geliştirmek için Thomson Go Plus taşınabilir ekran algısını yeniden tanımlıyor.

THOMSON GO Plus satın almak için tıklayın.