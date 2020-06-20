AMD Threadripper 3990X, Görev Yöneticisinde Klip Oynatıyor

Bir Reddit kullanıcısı, AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çekirdek ve iş parçacığı sayısından faydalanarak görsel bir şölen hazırladı. Windows 10’daki çekirdek kullanımını izleme özelliğini kullanan kişi, izleme ekranını adeta gerçek bir ekran kullanarak üzerinde video klip oynattı.

Piyasa bulunan HEDT (Yüksek Özellikle Masaüstü) sınıfı bilgisayarlar için işlemci seçecek olsak aklımıza ilk gelen işlemcilerden biri, AMD’nin Ryzen Threadripper 3990X olurdu. 7 nm Zen 2 mimarisine sahip işlemci, 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı ile sınıfında gövde gösterisi yapıyor.

Kullanıcılar, 4.000 dolar fiyat etiketine sahip AMD Threadripper 3990X’i genelde üst düzey video düzenleme veya işlemsel iş modelleri için kullanıyor. Fakat Reddit’te bir kullanıcı, işlemcinin sadece bunlar için kullanılmadığını bizlere gösterdi. Windows 10’daki görev yöneticisi sahne olarak kullanan kullanıcı, performans bölümündeki çekirdek izlencelerinde adeta şov yapıyor.

AMD Threadripper 3990X’ın çekirdek sayısı, ekran piksellerini aratmıyor

Threadripper 3990X, bünyesinde 128 iş parçacığı bulunduruyor. Görev yöneticisindeki performans bölümünde, her bir iş parçacığının yükünü canlı olarak izleyebileceğimizi biliyoruz. Genelde performans değerlendirmesi için kullanılan bu özellik, Kenny_Stryker adındaki bir Reddit kullanıcısı tarafından ekran olarak kullanıldı. 128 iş parçacığı, piksel çarpanları olarak yeterli bir sayı gibi gözüküyor. Alstromeria Records’un Bad Apple klibi, Reddit kullanıcısı tarafından görev yöneticisinde görsel bir şekilde canlandırıldı.

Piksel çarpanlarını düşününce 14x9 tabii ki yüksek bir çözünürlük değil fakat izleyenler üzerinde bir hayranlık etkisi bırakacağı açık. Görev yöneticisi, çekirdek kullanım oranlarını videoda gördüğümüz kadar hızlı yenileyemiyor. Bu nedenle müzik videosu ile senkronize bir şekilde gitmesi için, çekirdeklerin izleme hızı 5 kat artırılmış.

Paylaşılan bu video şu an Reddit’te 600 yorum içeriyor. Kullanıcı colorgreyscale yaptığı komik yorumda “Bilgisayar oyunlarını görev yöneticisinde orijinal çözünürlükte oynayabilmemiz ne kadar sürer?” dedi. Anrach157a’nın yanıtı ise şuydu: ”Eski nesil 8 bit bilgisayarlar 256x192 çözünürlüğe sahip. Bu yüzden 49.152 çekirdeğe veya 768 Threadripper'a ihtiyacımız olacak.”