Overclocklu AMD Ryzen Threadripper 3990X, 5.5 GHz Hıza Çıktı

AMD’nin dikkat çekici işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X, 5.5 GHz’e overclocklanarak test edildi. Testlerde 6 farklı dünya rekoru kırılırken AMD Ryzen Threadripper 3990X de gücünü göstermiş oldu.

AMD, en son ve en güçlü işlemcisi olan üçüncü nesil Threadripper işlemci Ryzen Threadripper 3990X’i satışa sürdü. İşlemcinin piyasaya çıkmasından sonraki 24 saat içerisinde yeni işlemci overclocklandı ve 6 farklı rekor kırdı.

Tom’s Hardware’in haberine göre, usta overclockçu TSAIK, Allen “Splave” Golibersuch ve safedisk işlemcinin neler yapabileceğini gösterdi. Yeni HEDT işlemciyi özel olarak seçtikleri donanımlarla birleştiren ekip, 64 çekirdekli işlemciyi 5.5 GHz gibi yüksek bir hıza çıkarmayı başardı.

Yeni overclock dünya rekorları kırıldı

Sistemin soğutmasında sıvı nitrojen (LN2) kullanan TSAIK, işlemciyi MSI Creator TRX40 anakart ve 1886 MHz’e ayarlanmış, zamanlaması 13-13-13-31 CL olan DDR4 RAM ile eşleştirerek 5.548,71 MHz hız elde etti.

Splave ise ASRock TRX40 Taichi anakartı tercih etti. Böylece işlemciyi 5.475,43 MHz’e çıkarmayı başardı. Safedisk ise wPrime 1024m ile 5.125 MHz ve 5.225 MHz’e ulaşmayı başardı.

Rekorlar, işlemcinin Intel Xeon Platinum 8280 işlemcilerini benchmark testlerinde geride bıraktığını açıklayan sonuçların ardından geldi. Intel Xeon Platinum 8280’in fiyatı 10.009 dolar iken AMD Ryzen Threadripper 3990X ise şu anda 3.990 dolara satılıyor.

AMD, Intel’i zorlamaya devam ediyor

Aradaki fiyat ve performans farkı, son yıllarda pazar payı AMD tarafından tehdit edilmeye başlayan Intel için iyiye işaret değil. İşlemci üreticisi hem bireysel müşteriler hem de kurumsal müşteriler açısından konumunu korumakta zorlanıyor.

AMD ise bu noktada durmaya pek de istekli değil. Firma daha şimdiden 4000 serisi üzerinde çalışmaya başladı. Firmadan daha önce yapılan açıklamalarda, Ryzen 4000 serisinin 2020 yılında piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Bakalım Intel, AMD’nin baskılarına karşılık verebilecek mi? Yoksa önümüzdeki yıllarda yeni bir işlemci kralı mı göreceğiz?