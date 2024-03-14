Mark Zuckerberg, mikroblog platformu Threads'in Windows PC'ler için geliştirilen uygulamasının yayımlandığını duyurdu. Uygulama, an itibarıyla Microsoft Store'dan indirilebiliyor.

Mark Zuckerberg ve ekibinin, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Platformun Windows PC'ler için tasarlanmış uygulaması, Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklama, bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Threads'te bir paylaşım yapan Zuckerberg, "Windows için yeni Threads uygulamasından gerçekten keyif alıyorum." derken, kullanıcı geri bildirimlerini de merak ettiğini ifade etti.

Mobil ve web sürümle aynı deneyimi sunacak

Threads'in masaüstü uygulaması, platformun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarıyla Threads'e giriş yaptıktan sonra paylaşımlar yapabilecek, gönderileri yanıtlayabilecek ve Threads'in sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilecekler.

Threads masaüstü uygulaması nasıl indirilir?