Mark Zuckerberg ve ekibinin, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Platformun Windows PC'ler için tasarlanmış uygulaması, Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.
Konuyla ilgili açıklama, bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Threads'te bir paylaşım yapan Zuckerberg, "Windows için yeni Threads uygulamasından gerçekten keyif alıyorum." derken, kullanıcı geri bildirimlerini de merak ettiğini ifade etti.
Mobil ve web sürümle aynı deneyimi sunacak
Threads'in masaüstü uygulaması, platformun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarıyla Threads'e giriş yaptıktan sonra paylaşımlar yapabilecek, gönderileri yanıtlayabilecek ve Threads'in sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilecekler.
Threads masaüstü uygulaması nasıl indirilir?
- Adım #1: Microsoft Store uygulamasını açın.
- Adım #2: Arama kutusuna "Threads" yazın.
- Adım #3: "Al" butonunu kullanarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyin.
- Adım #4: Hesabınıza giriş yapın.