Meta'nın yaptığı yeni bir açıklamaya göre platformun kullanıcıları, kendi isteklerine bağlı olarak ana sayfalarında yer alan gönderilerin içinden doğrulanmış bilgileri ayıklayıp sayfalarının en dibine gönderebilecek.

Sosyal medyanın gelişmesi, herkesin cebinde internete bağlı bir mini bilgisayar bulunması ile birlikte ortaya çıkan bilgi kirliliği, zaman içerisinde büyük bir sorun hâline geldi. Bu sorunu çözmek için harekete geçen gruplar arasında, ülkemizde de benzerleri bulunan doğrulama platfromları ortaya çıktı. Sosyal medyada ya da internette gördüğümüz içerikleri böylece doğrulamamız kolaylaştı. Meta'nın aldığı yeni bir karar, Threads uygulamasında doğrulanmış içerikleri daha az görmenin yolunu açıyor.

Instagram'da bulunan ancak çok göz önünde olmayan bir özellik var, doğrulanmış bilgilerin ne kadar sık görüleceğine dair bir ayar. Bu ayar sayesinde kullanıcılar, doğrulanmış bilgileri ve hassas içerikleri ne sıklıkla göreceklerini seçebiliyorlar. Şimdi bu özellik Threads'te de kullanılabilecek.

Instagram ve Threads'te doğrulanmış bilgileri daha az görmek mümkün

Threads'in profil ekranında sağ üstte yer alan iki çizgiye dokunarak açılan menüden Hesap - Diğer hesap ayarları (bu seçenek Instagram'ı açar) - İçerik tercihleri - Doğrulamaya göre azaltma yolunu izleyerek seçim yapmak mümkün olacak. Burada "Hiç azaltma", "Azalt" ve "Daha çok azalt" seçenekleri yer alacak.

Yeni özellik daha şimdiden tartışılmaya başlanmış durumda. Bazı kullanıcılar yeni özelliği "drama filtresi" olarak nitelendiriyor ve görmek istemedikleri içerikleri görmemelerinin bir yolu olarak tanımlıyor. Diğer kullanıcılar ise bu özelliğin özellikle İsrail-Filistin savaşının gözardı edilmesi için yapıldığını söylüyor. Yine de Meta'nın moderasyonu tamamen elden bırakmayacağını da göz önüne almak gerekiyor.