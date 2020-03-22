THY Başkanı, Bilet İadeleriyle İlgili Açıklama Yaptı

13 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs’ün en çok olumsuz etkilediği sektörlerden biri havacılık oldu. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı da hem virüsün havacılığa vurduğu darbeden hem de bilet iadelerinde yapılan değişikliklerden bahsetti.

Neredeyse tüm dünya ülkelerinde kendisini hissettiren Koronavirüs, gündelik hayatı ve birçok sektörü de olumsuz etkiliyor. Virüsün olumsuz etkisini en çok hissettirdiği sektörlerden bir tanesi ve havacılık oldu. Uluslararası alandaki birçok uçuş ertelendi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da bilet iadeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Aycı, bilet değişiklikleri için hiçbir ek ücret ödenmeyeceğini isteyenlerin biletini açığa aldırabileceğini söyledi. Aycı, ayrıca bileti iptal etmeyip erteleyenlere %15 ilave bonus verileceğini açıkladı.

Biletlerle ilgili son gelişmeler

İlker Aycı, CNN Türk’te katıldığı programda 20 Mart 2020 tarihinden önce bilet alan kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar bilet değiştirebileceklerini açıkladı. Biletlerin 28 Şubat 2021’e kadar kullanılabileceğini söyleyen Aycı, bilet değişiklikleri için de herhangi bir ek ücret ödenmeyeceğini belirtti.

İlker Aycı, şu an biletlerin iade edilmeyip ertelenmesi durumunda %15 ilave bonus verildiğini dile getirirken her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil verdiklerini ifade etti. Aycı, ayrıca bazı uçuşlarda ikramların tamamen kesildiğini, bazılarındaysa basite indirgendiğini de söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şu an kapasitelerinin %85’ini kullanamadıklarını açıklarken yaklaşık 107 ülkenin uçuşa kapalı olduğunu açıkladı. Bu 107 ülke arasında Türkiye’nin uçuşları tek taraflı kapattığı ülkelerin yanı sıra hava sahasını kapatan ülkeler de bulunuyor.

Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili de açıklamalar yapan İlker Aycı, “İlgili bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) talimatları içerisinde şartları sağlayarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz” dedi. Aycı, 65 yaş üstü vatandaşların uçuşlara katılamayacağını da açıkladı.

İlker Aycı, bilet iptali konusunda ‘call center’lara çok fazla bir yüklenme olduğunu, biletlerin, alındığı kanallardan iptal edilmesinin çok daha iyi olacağını söyledi. Koronavirüs’ün sebep olduğu bu kriz sonrası havacılık sektöründe değişimler meydana geleceğini söyleyen Aycı, şu ifadeleri kullandı:

“11 Eylül dönemi sonrası dünyada bir konsodilasyon dönemi yaşanmıştı, bu dönem sonrası 11 Eylül’den daha büyük bir konsodilasyon yaşanacak. Özellikle her yıl yüzde 4.5 ile yüzde 5 arası büyüyen bir sektör, özellikle kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz. Karşımızdaki bazı rakiplerimizin bazılarının ülkelerinden aldıkları desteklerle etrafındaki küçük şirketleri de bünyesine katarak büyüdüğünü göreceğiz.”

Bu krizi iyi yöneten şirketlerin, dünyanın en iyi havayolu şirketlerine yükseleceğini söyleyen İlker Aycı “Şu anda bizde öğrenci arkadaşlarımız var, bize geri ödemeleri olan arkadaşlarımız var biz onlara da bir kolaylık getireceğiz” dedi.