THY, Test Yaptırmayanların Biletlerine Ne Olacağını Açıladı

Türk Hava Yolları, 'son 180 günde COVID-19 geçirmemiş, aşı olmamış veya PCR testi yaptırmamış olma' şartlarından birini karşılayamayıdığı için uçuşa katılamayan yolcuların bilet haklarının korunacağını açıkladı.

Bildiğiniz üzere 6 Eylül itibarıyla eğitim, sinema, tiyatro ve seyahat gibi alanlarda aşı olmayan vatandaşlara karşı PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu tür yerlere katılmak ya da şehirlerarası seyahat etmek isteyen yolcular, 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi bildirmek zorunda.

Türkiye'nin en önemli havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları, bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni zorunluluk için bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, COVID-19 tedbirleri kapsamında uçuş şartlarını yerine getiremeyen yolcuların bilet haklarının korunacağını açıkladı.

"Bilet rezervasyonları otomatik olarak açıkta bekletilecek"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan THY, şu ifadeleri kullandı; "Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir. PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek. Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

THY'nin yapmış olduğu açıklamaya göre bu özellikten sadece 20 Ağustos 2021 öncesinde biletleme yapan insanlar yararlanabilecek. Şirket, aynı zamanda askıya alınan biletlerin 21 Ocak-6 Şubat 2022 arası kullanılmayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Yolcularımız yeni seyahatlerini orjinal uçuşlarından önce işlem yapma zorunluluğu bulunmadan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan seferlerden birine alması halinde (21 Ocak 2022-06 Şubat 2022 arası dönem hariç) rezervasyonları otomatik olarak açıkta bekleyebilecektir."