‘199 TL’ye Samsung Galaxy S8’ Mesajlarına Dikkat

Dolandırıcılar, şimdi de de Türk Hava Yolları Kayıp Eşya Bürosu kılığına büründü, kişiye özel SMS’ler göndermeye başladı. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin kutuları açılmamış bir şekilde uçaklarda bırakıldığını ifade eden sahte mesajlar, bu telefonların 199 TL’den satışa sunulacağını söyleyip, insanların bilgilerini toplayacağı bir internet sitesine yönlendiriyor. Hazırlanan internet sitesi ise konuya yabancı olanları avlayacak kadar tehlikeli.

Doğrudan pazarlama yapılan televizyon kanallarından; internette yer alan niteliksiz reklam ve sitelerden dolayı Türkiye’de pek çok insan dolandırıcıların dilinden anlamaya başladı. Dolandırıcılar ise çareyi kılık değiştirmekte buluyorlar. Geçtiğimiz yıl birkaç defa ortaya çıkan Kayıp Eşya Bürosu yöntemi, bu kez fazlasıyla gündem olmuşa benziyor.

Türk Hava Yolları’nın yolculardan kalan bagajları ve eşyaları bekletip bir süre teslim alınmazsa imha etmekten sorumlu olan “Kayıp Eşya Bürosu” adında bir birimi bulunuyor. Bu birim, havalimanlarında eşyaları toplamaktan ve yolcular adına belirli bir süre korumaktan sorumlu. Dolandırıcılar ise bunu duyunca harekete geçip, THY Kayıp Eşya Bürosu adını kullanmaya karar vermişler. Şimdi gelin adım adım dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğine bakalım.

Söz konusu SMS’ler şu şekilde:

Yukarıdaki SMS, aslında hemen hemen her özel şirket, banka ya da devlet kuruluşundan gönderilen SMS’lere form itibariyle çok benziyor. Görünüş açısından sıradan bir kullanıcıyı dalgın bir anında yakalama hedefi var. İsme özel olarak gönderilmesi de kişinin güvenini otomatik olarak artıyor.

Samsung S8 adında ise bir akıllı telefon yok. Burada Samsung’ın Nisan 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ modelleri çağrıştırılıyor. Bir diğer nokta ise THY’nin Kayıp Eşya Bürosu’nun eşya satma yetkisinin bulunmaması. Birimin tek görevi, yolcuların kaybettikleri eşyalarını bulmalarını sağlamak.

SMS’te yer alan linke kesinlikle tıklamayın:

SMS içerisinde bozuk bir Türkçe ile daha önce başka insanlar tarafından sipariş edildiğini söylemeye çalışan bir metin var. Tuhaf bir linke tıklayıp sipariş verebileceğinizden bahsediliyor. Bu link tıklamanız, bazı zararlı yazılımların telefonlarınıza bulaşmalarına neden olabilir.

Açılan sitenin HTTPS protokolü olmadığı gibi, anlamsız ve uzun bir site adı ve ".trkayipb.site" gibi ne olduğu belirsiz bir uzantısı var. Böyle uzun site isimleri ve uzantılar aslında bize yeteri kadar uyarıda bulunuyor. Nitekim sitelerde bağlantıların yapısına dikkat etmeyen kullanıcı sayıları da son derece fazla.

Peki sitede insanlar nasıl kandırılıyor?

Sattıklarını söyledikleri ürüne son derece hakim görünen bu dolandırıcılar, Turkish Airlines logosu ve kapatılan Atatürk Havalimanı Kayıp Eşya Bürosu'nun adını kullanıyorlar. Bu logonun hemen altında da "Türk Hava Yolları ile bir bağlantımız yoktur" ibaresi yer alıyor. Sanıyoruz ki yakalanırlarsa alacakları olası cezalardan yırtmak için böyle bir yola başvurdular.

Medyadaki haberler kullanılıyor:

Dolandırıcılar burada söz konusu Galaxy S8'lere sadece gümrük vergisi ödeyerek sahip olabileceğimizi söylüyor. Yani bu cihazlar, yurt dışından gelen yolcular tarafından unutulmuş gibi gösteriliyor. Asıl önemli nokta ise kapatılan Atatürk Havalimanı'ndaki kayıp eşyaların satışa çakacağına dair basına yansıyan haberler. Bu haberler ise dolandırıcılar tarafından "kampanya" olarka nitelendirilip, ana akım medyanın manşetlerine çıktığı şeklinde sunuluyor. Hatta site içerisinde CNN Türk'te konuyla ilgili yayınlanan bir haberin videosu bile kullanılıyor.

Önceden fesat karıştırılan ihale:

Dolandırıcılar, ikna çabalarına telefonların neden bu kadar ucuz olduklarını açıklayan bir başlıkla devam ediyorlar. Bu açıklamaya göre telefonlar, THY'nin kısa süreli kampanyaları ile halka arz ettiği ürünler arasında. Hatta Galaxy S8, bu ürünlerin başında geliyor. Sanıyoruz ki Samsung'un yurt dışında satılan telefonlarının önemli bir kısmı, Türkiye'ye gelen uçaklarda unutulmak üzere üretilmiş. Hatta bu telefonlar ihale yoluyla satılacakmış. Az önce de sadece gümrük vergisini ödeyerek satın alıyorduk. Neyse, devam...

Dolandırıcılıkta bile müşteri deneyimi önemlidir:

Dolandırıcıların bir ikna operasyonu ise müşterilerin deneyimlerini aktaran slaytlar. Kutulu faturalı Galaxy S8'lerin yer aldığı arka planlar üzerine, sahte müşteriler tarafından döşenmiş övgülerle insanlar kandırılıyor. Altta ise Unutulan Eşyalar logosu var ki akıllara zarar.

Tam yetti artık derken işin içine bu kez Ticaret Bakanlığı da dahil ediliyor:

Bu kez 3 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan uçaklarda sıfır kutu ve faturayla unutulmuş Samsung Galaxy S8 Plus'lar, Ticaret Bakanlığı'nın logosuyla sunuluyor. Türk Hava Yolları ile ilgilerinin olmadığını düşünürsek, Ticaret Bakanlığı'nın logosu da sanıyoruz ki dolandırıcılara geçer ken uğramış.

Sitenin devamında dolandırıcıları ele veren daha pek çok detay mevcut ancak bu kadarı bile tabloyu görmek için yeterli. Dolandırıcıların asıl amacı ise siteye gelenleri bu görseller ve metinlerle ikna edip form doldurmalarını sağlamak.

Talep edilen form şu şekilde:

Telefon numaranız, adresiniz gibi temel hassas bilgileriniz alınıyor. Bunlar başka dolandırıcılık "kampanyalarında" kullanılmak üzere depolanıyor. Formu tamamen sahte bilgilerle doldursanız bile sipariş vermiş sayılıyorsunuz. Ödeme seçenekleri arasında ise kapıda ödeme yer alıyor.

Türk Hava Yolları uyarıyor:

Daha önce Kasım ve Aralık 2019'da da patlak veren Samsung Galaxy S8 dolandırıcılığı üzerine Türk Hava Yolları, ciddi bir uyarıda bulunmuştu. THY “Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.” açıklamasını yapmıştı.