Hyundai 2020 Sonata'nın Chris Evans'lı Super Bowl Reklamı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Super Bowl kapsamında yeni sedanı 2020 Sonata'nın Tesla benzeri akıllı park sistemini gösteren bir reklam filmi yayınladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören reklamda Chris Evans ve John Krasinski gibi tanıdık yüzler bulunuyor.

Hyundai’ın, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl için yayınladığı yeni reklam filmi, sürücüler araç dışındayken 2020 Sonata'nın bir park alanına girip çıkarmasına olanak tanıyan Uzaktan Akıllı Park Yardımı (RSPA) özelliğine odaklanıyor. Güney Koreli şirketin geliştirdiği yeni özellik, Tesla araçlarında gördüğümüz Akıllı Araç Çağırma özelliği ile neredeyse birebir aynı.

Chris Evans, John Krasinski, Rachel Dratch ve Boston Red Sox efsanesi David Ortiz gibi ünlü isimlerin yer aldığı reklam, Boston’ın ikonik aksanına göndermede bulunuyor. Ağır bir Boston aksanı ile konuşan Amerikalı aktör Krasinski, aracı RSPA özelliği ile uzaktan park ettikten sonra "Smaht Pahk" yani “Akıllı Park” özelliğini övüyor.

Geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 2020 Hyundai Sonata, çarpıcı tasarımı ve son teknoloji özellikleri ile büyük beğeni toplamıştı. Araçta toplamda 13 ultrasonik sensör var.

Akıllı parkın yanı sıra çarpışma önleme, şerit takip yardımı, start-stop özellikli radar seyir kontrolü ve şerit merkezleme gibi isteğe bağlı pek çok gelişmiş sürücü yardım sistemi sunan 2020 Hyundai Sonata, segmentinin en iddialı modelleri arasında yer alıyor.

2020 Hyundai Sonata’nın Super Bowl reklamı