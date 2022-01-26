THY, İstanbul Havalimanı'ndaki Uçuşlara Yeniden Başladı

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı merkezli uçuşların sabah 07:00 itibarıyla yeniden başladığını ve 13:00'e kadar 131 sefer planlandığını duyurdu. Ekşi, uçuşu olan vatandaşların ne yapması gerektiğini de açıkladı.

Kış mevsimi, bu yıl son zamanların en sert şekliyle Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ülkenin en güneyine bile kar yağarken binlerce vatandaşımız, kar nedeniyle esareti yaşadı. Onlardan bazıları da İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlardı. Karın bastırması nedeniyle pistler karla kaplanırken, yüzlerce uçuş hava muhalefeti nedeniyle ya rötar yaptı ya da tamamen iptal edildi.

Hava yolu ulaşımı denildiğinde akla gelen ilk şirket olan Türk Hava Yolları da hava muhalefeti nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi. Ancak Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi tarafından yapılan son açıklamalar, uçuşların bugün itibarıyla yeniden başladığını ortaya koydu. THY CEO'su, daha önceden uçuş planlayan vatandaşların neler yapması gerektiğini de açıkladı.

Bilal Ekşi'nin açıklaması şöyle:

Istanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz.

Bilal Ekşi'nin açıklamasına göre uçuşlar tam kapasiteyle olmasa da mümkün mertebe gerçekleştirilmeye devam edecek. Hatta sabah 07.00 itibarıyla başlayan başlayan süreç, Ekşi'nin açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'nın vızır vızır çalışacağını ortaya koyuyor. Peki Türk Hava Yolları sefer kontrolü yapmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

Türk Hava Yolları sefer kontrolü nasıl yapılır?