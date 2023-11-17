Ticaret Bakanlığı, dijital içerik platformlarına ceza kestiğini duyurdu. Açıklamaya göre 2023'ün başından beri gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda 166 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığından ülkemizdeki dijital içerik platformları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Müşteri şikâyetlerinin büyük bir titizlikle incelendiğini açıklayan Bakanlık yetkilileri, 2023'ün başından beri 166 milyon TL para cezası uygulandığını duyurdular.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda şikâyetlerin daha çok talep veya onay alınmadan sözleşme yenilenmesi, haksız ödemeler alınması ve sözleşme iptal süreçlerinin uzaması gibi başlıklar altında toplandıklarını görüyoruz. Bakanlık, ceza kesilen platformların hangileri olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Ticaret Bakanlığının açıklaması:

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her konu değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikâyetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idarî para cezası düzenlenmiştir.



Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir.



Haksız Tahsilat ve İade Süreçlerindeki Mağduriyete 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı



Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.



Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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