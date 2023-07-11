JustWatch, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin pazar payı raporunu yayımladı ve en popüler platformları ortaya koydu.

Ücretli dijital içerik platformları, ülkemizde henüz sınırlı sayıda olsa da uzunca bir süredir aralarında kıyasıya bir mücadele sürüyor. Yerli platform BluTV, bu mücadeleyi önde götüren isim olurken dünyanın en büyük dijital içerik platformu Netflix, ülkemizde BluTV’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Rekabetin neredeyse tamamı bu ikili arasında sürerken bugün, JustWatch tarafından paylaşılan verilerle birlikte 2023’ün ikinci çeyreğinde galip gelen isim ortaya kondu. BluTV, Türkiye'de zirvede yer almaya devam ediyor.

Türkiye'deki en popüler film ve dizi platformları

Platform Pazar payı BluTV %38 Netflix %27 Prime Video %19 Disney+ %8 Mubi %4 Diğer %4

JustWatch’un verilerine göre Netflix, 2023’ün ikinci çeyreğini %27’lik pazar payıyla kapattı. Dev platform, son çeyrekte de aynı pazar payına sahipti.

Yıllardır liderliğini sürdüren BluTV ise son üç aylık dönemde %38'lik pazar payına sahip oldu. Bu oran, 2021'in son çeyreğinde ise %42 idi. Geçtiğimiz çeyrekte ise yine %38 idi.

MUBİ de aynı şekilde bir önceki çeyreye göre seviyesini korumayı başardı. 2021'de %7'lik paya sahip olan MUBİ, son üç ayı da %4'lük pazar payıyla kapattı.

COVID-19'un zirve yaptığı 2021'den 2023'e yaşanan düşüşleri açıklayan tablo: