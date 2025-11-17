Tümü Webekno
Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama!

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş akıllı telefon ticareti yapan bir firmaya soruşturma başlattı. Şirketin adı açıklanmadı ancak başlatılan soruşturma, tüm firmaların mercek altında olabileceğini düşündürüyor. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklama.

Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş akıllı telefon sektöründe çalışan bir firma hakkında açıklama yaptı. Vatandaşların şikâyetleri sonucunda yapılan çalışma kapsamında yapılan incelemelerde ismi açıklanmayan firmanın işleyişinde bazı sorunlar olduğu ve bunun kapsamlı olarak ele alındığı ifade edildi. Yani Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş akıllı telefon satışı yapan firmaları mercek altına almış durumda.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, ücretlendirme, garanti haklarının kullanıldırılması ve reklamlarda yer alan bilgilerle uyuşmayan uygulamalar nedeniyle mağdur oluyorlardı. Ayrıca IMEI numarası klonlanmış cihazlar, söz konusu yenileme merkezinde işlem görüyordu. Bakanlık yetkilileri, tüm bu iddialarla ilgili yapacakları incelemelerden sonra nihai kararı verecekler.

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Ticaret Bakanlığımıza bağlı birimler tarafından, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma hakkında yürütülen denetim süreci devam etmektedir.

Söz konusu şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 57/A maddesi uyarınca “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olarak, “yenilenmiş ürün” ticareti alanında yetkili yenileme merkezi olarak faaliyette bulunmaktadır.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet kanalları üzerinden Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında;

  • Kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı,
  • Garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı,
  • IMEI numarası klonlanmış, kayıp/kaçak/çalıntı ürünlerin yenilendiği,
  • Yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği,
  • Sertifikasız satış yapıldığı,
  • İlan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır.

Bu çerçevede, şirket hakkında Ticaret Müfettişlerimizce inceleme ve denetim süreci halihazırda devam etmektedir...

