Ticaret Bakanlığından Kasım İndirimleri Öncesi Uyarı Geldi: "Kullanıcılar Mağdur Edilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, bu ay içerisinde gerçekleşecek tüm indirimlerde detaylıca denetimlerin yapılacağını ve kullanıcıların mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı boyunca sürecek indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, özellikle çevrim içi alışverişlerde indirimli satış reklamlarını yakından takip edeceklerini, gerçeğe aykırı ve aldatıcı uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin indirim döneminde ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, “avantajlı fiyat” veya “en düşük fiyat” gibi ifadelere karşı dikkatli olmaları, sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara temkinle yaklaşmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca “1 alana 1 bedava” gibi kampanyaların hangi ürün ve şartlarda geçerli olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

Satıcı ve sağlayıcılara da uyarılar yapıldı

Bakanlık, yalnızca tüketicilere değil, satıcı ve sağlayıcılara da önemli hatırlatmalarda bulundu. Kampanya düzenleyen firmaların, indirim başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, gerçekte olmayan indirim algısı yaratacak görsellerden kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

Ayrıca satıcıların “avantajlı fiyat” ve “yıldızlı ürün” gibi kampanya ifadelerinde tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, koşullu satışlarda hangi ürünlerin bu kapsama girdiğini net şekilde açıklamaları zorunlu hâle getirildi. Açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle denetleyecek.