Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Ticaret Bakanlığından Kasım İndirimleri Öncesi Uyarı Geldi: "Kullanıcılar Mağdur Edilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, bu ay içerisinde gerçekleşecek tüm indirimlerde detaylıca denetimlerin yapılacağını ve kullanıcıların mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından Kasım İndirimleri Öncesi Uyarı Geldi: "Kullanıcılar Mağdur Edilmeyecek"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı boyunca sürecek indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, özellikle çevrim içi alışverişlerde indirimli satış reklamlarını yakından takip edeceklerini, gerçeğe aykırı ve aldatıcı uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin indirim döneminde ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, “avantajlı fiyat” veya “en düşük fiyat” gibi ifadelere karşı dikkatli olmaları, sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara temkinle yaklaşmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca “1 alana 1 bedava” gibi kampanyaların hangi ürün ve şartlarda geçerli olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

Satıcı ve sağlayıcılara da uyarılar yapıldı

Bakanlık, yalnızca tüketicilere değil, satıcı ve sağlayıcılara da önemli hatırlatmalarda bulundu. Kampanya düzenleyen firmaların, indirim başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, gerçekte olmayan indirim algısı yaratacak görsellerden kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

Ayrıca satıcıların “avantajlı fiyat” ve “yıldızlı ürün” gibi kampanya ifadelerinde tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, koşullu satışlarda hangi ürünlerin bu kapsama girdiğini net şekilde açıklamaları zorunlu hâle getirildi. Açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle denetleyecek.

Black Friday’de Fiyatların Gerçekten İnip İnmediğini Kontrol Etmenin Yolları (Alışkanlık Edineceksiniz) Black Friday’de Fiyatların Gerçekten İnip İnmediğini Kontrol Etmenin Yolları (Alışkanlık Edineceksiniz)
Black Friday İndirimleri Başlıyor: Telefon Fiyatları Gerçekten Düşecek mi? Black Friday İndirimleri Başlıyor: Telefon Fiyatları Gerçekten Düşecek mi?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim