Black Friday İndirimleri Başlıyor: Telefon Fiyatları Gerçekten Düşecek mi?

Kasım ayı indirim dönemi resmen başladı. Peki "Efsane Cuma", "Muhteşem Kasım" gibi kampanyalarda telefon indirimleri ne kadar gerçekçi? Bu içeriğimizde geçen yılın fiyat verilerini analiz ediyor ve bu yıl akıllı telefonlarda ne tür indirimler bekleyebileceğimizi veya bekleyemeyeceğimizi inceleyeceğiz.

Kasım ayına girmemizle e-ticaret platformları devasa indirim kampanyalarını bir bir duyurmaya başladı. "Efsane Cuma", "Muhteşem Kasım" ve "Black Friday" kampanyaları derken, hepimizin aklı "Acaba o çok istediğim ürün indirime girecek mi?" sorusuyla meşgul.

Elbette Webtekno radarında, yani mobil kategoride, en çok merak edilen konu akıllı telefonlar. Döviz kuru ve enflasyona karşı en hassas ürün gruplarından biri olan akıllı telefonlarda bu dönemde "gerçek" bir indirim yakalamak mümkün mü? Gelin lafı uzatmadan geçen yılın verilerine bakalım ve bu yıl için bir projeksiyon yapalım.

Geçen yıl Black Friday döneminde telefon fiyatları nasıl değişti?

Geçtiğimiz yılın fiyat verilerini analiz ettiğimizde, indirim stratejisi konusunda çok net bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tablo bize şunu söylüyor: Eğer pahalı, yani "amiral gemisi" bir cihaz alacaksanız bu dönemler bir fırsat olabilir; ancak orta segment veya uygun fiyatlı bir model arıyorsanız, büyük hayallere kapılmayın.

Fiyat karşılaştırma sitelerinden aldığımız verilere göre Kasım 2024 döneminde üç popüler modelin fiyat seyri, pazarın dinamiklerini net bir şekilde özetliyor. Gelin bu üç modele (Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro ve Samsung Galaxy A55) yakından bakalım.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Geçen yılın en popüler Android amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra, 1 Kasım 2024 tarihinde 61.459 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Black Friday indirimlerinin zirve yaptığı 13 Kasım'da ise bu fiyatın 46.899 TL'ye kadar gerilediğini gördük. Bu yaklaşık yüzde 23,7'lik devasa bir indirim anlamına geliyor. Yani, bekleyenler 14.500 TL'den fazla kâr elde etti.

iPhone 16 Pro

Apple tarafında da durum farklı değildi. 1 Kasım 2024'te 82.999 TL olan iPhone 16 Pro, 20 Kasım tarihinde 68.999 TL'ye kadar düştü. Apple ekosisteminde pek sık görmediğimiz bu yüzde 16,9'luk indirim, 14.000 TL'lik bir avantaj sağladı.

Samsung Galaxy A55

Peki ya orta segment? Fiyat/performans odaklı kullanıcıların gözdesi Samsung Galaxy A55, 1 Kasım 2024'te 16.471 TL idi. Kampanya dönemi de dahil olmak üzere Kasım ayı boyunca bu fiyatta anlamlı hiçbir değişiklik yaşanmadı. Bu da bize, kâr marjının zaten düşük olduğu bu segmentte indirim yapılmadığını veya yapılamadığını gösteriyor.

Bu yıl Black Friday döneminde telefon fiyatlarında ne beklemeliyiz?

Burada büyük bir parantez açmak zorundayız: Bu analiz, yalnızca geçen yılın verilerine dayanmaktadır. Akıllı telefon piyasası; döviz kuru, stok durumu ve markaların o anki stratejilerine göre anlık değişir. Dolayısıyla, "geçen yıl oldu, bu yıl da kesin olacak" diye bir garanti vermemiz mümkün değil.

Ancak tarih tekerrür eder ve e-ticaret platformları benzer bir amiral gemisi rekabetine girerse, bu yılın popüler telefonlarının fiyatlarının nereye düşebileceğine dair bir tahmin yürütebiliriz.

Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ne olur?

Şu anda 70.000 TL bandında satılan Samsung Galaxy S25 Ultra'yı ele alalım. Eğer geçen yılki S24 Ultra'da gördüğümüz yüzde 23,7'lik benzer bir indirim oranı uygulanırsa, bu telefonun fiyatının 53.400 TL seviyelerine gerilemesi beklenebilir.

iPhone 17 Pro fiyatı ne olur?

Aynı senaryoyu Apple için uygulayalım. Bugün 107.000 TL olan iPhone 17 Pro, geçen yılki iPhone 16 Pro'nun yaşadığı yüzde 16,9'luk indirimi yaşarsa, fiyat etiketinin 89.000 TL civarına indiğini görebiliriz.

Gelelim en önemli sorunun cevabına: Akıllı telefon almak için Black Friday'i bekleyelim mi?

Geçen yılın verileri bize net bir ders veriyor: Eğer hedefinizde Samsung Galaxy S25 Ultra veya iPhone 17 Pro gibi üst segment, pahalı bir amiral gemisi varsa, Kasım ayı indirimlerini beklemeniz ve fiyatları yakından takip etmeniz size 15.000 TL'yi aşan avantajlar sağlayabilir. Bu içeriği hazırlarken konuştuğumuz ekip arkadaşlarımız, 15.000 TL indirim için kullandıkları telefonu değiştirmeyeceklerini ancak ihtiyaç olması hâlinde indirim oranının gayet iyi olduğunu söylüyorlar.

Ancak bütçeniz kısıtlıysa ve Galaxy A serisi gibi orta segment bir cihaz arıyorsanız, Black Friday döneminde mucizevi indirimler beklememenizi tavsiye ederiz.

Peki siz bu indirim döneminde bir telefon almayı düşünüyor musunuz? Radara aldığınız model hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz...