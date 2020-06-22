Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olmuştu. Geliştirici firma, şimdi Avrupa Birliği’nin nefret söylemi karşıtı etik kurallarını da kabul etti.

Gittikçe daha da büyüyen sosyal medya platformu TikTok, Avrupa Birliği’nin yeni etik kurallarını kabul ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği bu etik kurallarla ırkçılığın, nefret söylemlerinin ve asılsız bilgilerin yayılmasını durdurmayı amaçlıyor.

TikTok’un Avrupa hükûmetleriyle ilişkilerini yürüten yöneticisi Theo Bertram, yaptığı açıklamalarda “Kendi üzerimize düşeni yapmak adına etik kurallar sözleşmesini imzaladığımız için gururluyuz” ifadesini kullandı.

Etik kurallar sözleşmesi 2016’da oluşturulmuştu:

Facebook, Twitter ve Google 2016 yılında firmaların hızla uygulamaya aldıkları yeni etik kuralların oluşturulmasına yardımcı olmuştu. Platformlarda nefret söylemleri ve diğer yasa dışı içerikler, bu anlaşma kapsamında hemen belirleniyor ve kaldırılıyor.

Teknoloji devleri, bu tür önlemler almayı ve etik kurallar sözleşmesinin başarısını, Brüksel’in doğrudan kontrolünü engellemek açısından oldukça önemli görüyor. Avrupa Birliği yönetimi; nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele konusunda oldukça sıkı tavırlar sergiliyor.

TikTok, 15 saniye ile 60 saniye arasında değişen uzunluklara sahip videolar paylaşmayı sağlayan bir platform olarak biliniyor. Platformda faydalı 'nasıl yapılır içerikleri' gibi içerikler de yer alsa da genelde garip meydan okumalar görüyoruz.

Sosyal medyanın iç denetimi artıyor:

2016 yılından önce sosyal medyada yasa dışı, nefret söylemi ya da ırkçılık içeren bir paylaşımın ilk 24 saatte kaldırılması oranı %40'tı. 2016 sonrasında bu rakam %90’a ulaştı. Ayrıca belirlenen içeriklerin başarılı şekilde engellenmesi oranı da %71’e çıkmıştı.

Brüksel’deki teknoloji lobisi EDiMA’dan Siada El Ramly, “Bugünkü açıklama bir kez daha internet firmalarının sorumluluklarını ciddiye aldıklarını ve kendi rollerini oynamaya hazır olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AB Adalet Komisyonu üyesi Didier Reynders, bu etik kurallar sözleşmesinin fark yaratacağını söylüyor. Avrupa Birliği, kendi denetim sürecini ele almadan önce firmalara sorunları çözmeleri için yönlendirmelerde bulunmuştu. Sürecin sonucuysa internetin geleceğini belirleyebilir.