Facebook, Google Sokak Görünümü'nün Bir Rakibini Satın Aldı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Google Sokak Görünümü gibi sokak düzeyinde harita hizmeti sunan Mapillary platformunu bünyesine kattı. Haberi duyuran Mapillary CEO'su Jan Erik Solem, satın alma hakkında herhangi bir finansal ayrıntı paylaşmadı.

Başta Cambridge Analytica olmak üzere son yıllarda dijital gizlilik konusunda pek çok skandalın merkezinde olan Facebook, sokak düzeyinde harita servisi Mapillary’i satın aldı. İsveç merkezli start-up’ın CEO’su Jan Erik Solem, kaleme aldığı blog yazısında satın alma hakkında herhangi bir finansal ayrıntı vermese de, kısa vadede Mapillary kullanıcıları için işlerin çok fazla değişmeyeceğini belirtti.

Google Sokak Görünümü ile benzer bir yaklaşıma sahip olan Mapillary, son derece ayrıntılı sokak düzeyinde haritalar oluşturmak için dünyanın dört bir yanından akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafları kullanıyor. Bildiğiniz üzere Google Sokak Görünümü, Google’ın araçları vasıtasıyla çekilen görüntülerden oluşuyor. Mapillary ise sıradan kullanıcıların çektikleri fotoğrafları topluyor. Ayrıca kendi harita yazılımlarını yapan kişiler, Mapillary verilerini platformları için kullanabiliyorlar.

Mapillary, sokak düzeyinde haritalar oluşturmak için kullanıcıların akıllı telefonlarından çektikleri görüntüleri topluyor

Mapillary CEO’su Solem, verilerin hem ticari hem de ticari olmayan amaçlar için açık ve ücretsiz kalacağını belirtti, ancak Facebook’un zaman içinde bu veriler için ücret talep etme ihtimali bir hayli yüksek.

Öte yandan İsveç merkezli şirketin yayınladığı blog yazısı, sokak görüntülerinin Facebook Marketplace’te de kullanılabileceğini ima etse de, kendisi için yepyeni bir alana giriş yapan sosyal medya devinin Mapillary platformu ile tam olarak ne yapmak istediği henüz belli değil. Son yıllardaki vukatları nedeniyle gizlilik ve güvenlik konusunda parlak bir sicile sahip olmayan Facebook, bu satın alma konusunda da bazı soru işaretlerine neden olmadı değil.

Mapillary, verilerin hem ticari hem de ticari olmayan amaçlar için açık ve ücretsiz kalacağını belirtti

Daha önce e-ticaret devi Amazon’un da radarına giren ve 2018 yılında Alman otomotiv devi BMW'den yüklü bir yatırım alan Mapillary, artık Facebook çatısı altında faaliyet gösterecek. Yukarıda belirttiğimiz gibi, iki firma arasındaki anlaşmanın maliyeti ise şimdilik belirsizliğini koruyor.