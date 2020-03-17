TikTok'un üst yönetimi tarafından moderatörlere iletilen bir kılavuzda moderatörlerden 'çirkin' veya 'yoksul' gördükleri kullanıcıları engellemeleri isteniyor.

2016 yılında piyasaya sürüldükten sonra tüm dünyada popüler olan sosyal medya uygulaması TikTok, hakkındaki pek de iyi olmayan haberlerle de gündem oluyor. Son olarak platformun moderatörlerinin kullanıcı içeriklerini engellemede kullandığı bir talimatname eleştirilere neden oldu.

The Intercept tarafından ele geçirilen ve TikTok üst yönetimi tarafından moderatörlere gönderilen belgede, hangi tipte insanların içeriklerinin engellenmesi gerektiğine ilişkin talimatlar yer alıyor. Bu talimatlarda, 'anormal vücut ölçülerine' ya da 'gözle görülür bira göbeğine' sahip insanlar; sansürlenecek içeriğe sahip kullanıcı kategorisinde yer alıyor.

'Çirkinler' ve 'yoksullar' için düzenleme:

Bunların yanı sıra, 'çok sayıda kırışıklığı' olanların da içinde yer aldığı 'çirkin yüz özelliklerine' ve diğer 'düşük kaliteli' niteliklere sahip insanlar da bu kategoriye dâhil ediliyor. Talimatnamede, yoksul insanlara ilişkin izlenecek stratejinin ne olması gerektiğine ilişkin de bilgiler yer alıyor.

The Intercept'e konuşan bir TikTok sözcüsü, söz konusu talimatnamenin 'zorbalığı önlemede erken ve patavatsız bir deneme' olduğunu ve artık kullanılmadığını söyleyerek belgeyi doğruladı. Öte yandan belgede sözcünün bahsettiği gibi zorbalık ya da onunla mücadele gibi şeyler yer almıyor. Belgede ayrıca moderatörlerden canlı yayınlardaki siyasi konuşmaları sansürlemeleri isteniyor.

Kaynaklar, The Intercept'e bu ilkelerin en azından 2019'un sonuna kadar kullanıldığını söylediler. TikTok bu talimatnamenin artık kullanılmadığını söylese de benzer ilkelerin başka isimler altında kullanılıp kullanılmadığı belli değil. TikTok daha önce Wall Street Journal'a dünyanın başka bölgelerindeki içerikleri denetlemek için Çin'deki moderatörleri kullanmayı durduracaklarını açıklamıştı.

TikTok'un daha önce de Brezilyalı bir gencin canlı yayında intihar etmesini üç saat boyunca polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. TikTok'un olayı polise bildirmek yerine haberin yayılmaması için önlem almaya çalıştığı açıklanmıştı.