TikTok, Gencin İntiharını Bildirmek İçin Üç Saat Bekledi

Sosyal medya platformu TikTok'un, Brezilyalı bir gencin canlı yayında intihar etmesini üç saat boyunca polise bildirmedi. TikTok'un olayı polise bildirmek yerine haberin yayılmaması için önlem almaya çalıştığı açıklandı.

Video paylaşım platformu TikTok, büyük bir ihmalle suçlanıyor. The Intercept'in iddiasına göre TikTok, Brezilyalı bir gencin canlı yayındaki intiharı tespit etmesine rağmen olayı polise üç saat boyunca bildirmedi. TikTok'un bunun yerine olayın haberinin yayılmaması için önlemler almaya çalıştığı belirtiliyor.

1 yıl önce, 19 yaşındaki Brezilyalı gencin kendi ölümünü TikTok'ta canlı olarak yayınladığı bildiriliyor. TikTok yetkilileri canlı yayını konu hakkında uyardıklarında, bu bölümün çalışanları intihar girişimi haberinin yaygınlaşmasını engellemek için üç saat boyunca durumu polise bildirmekten kaçındı.

Üç saat boyunca beklediler

Popüler sosyal medya platformunun perde arkasında nasıl işlediğine dair soru işaretleri yaratan bu video, yaklaşım bir buçuk saat boyunca TikTok'ta yayında kaldı ve platformdan kaldırılmadan önce 500 yorumla birlikte 15 de şikayet aldı. İddiaya göre TikTok, öncelikle bir halkla ilişkiler strateji uygulamaya başladı. Videonun internette viral hale gelmesini engelleyecek önlemler alan platform, başka sosyal medya platformlarını da takip ederek videonun yayılıp yayılmadığını kontrol etti.

Sonrasında asla yayınlanmayacak bir basın açıklaması hazırlayan TikTok, burada da TikTok'un insanların kendisini yaraladığı ya da öldürdüğü içeriklere izin vermediğini belirtiyordu. Olayın başlamasından ancak 4, TikTok'unsa olayı öğrenmesinden 3 saat sonra yetkililer polise haber verdi.

Business Insider'a konu hakkında açıklama yapan TikTok, videoyla ilgilenme sürecinde bir 'arıza' meydana geldiğini öne sürdü. Süreç nedeniyle çalışanları hakkında disiplin soruşturması başlatan TikTok, değerlendirme süreçlerinde de değişikliğe gidildiğini kaydetti, ancak bu değişikliklerin ne olduğuna dair ayrıntı vermedi.

Daha önce Hindistan'da da iki vaka yaşandı

TikTok'un kriz yönetim süreci bir yana, sosyal medya platformunun açık bir canlı yayın intiharı durumunda harekete geçmesini sağlayacak içerik denetim sistemine ilişkin de soru işaretleri oluştu. TikTok içeriklerini denetlemeden sorumlu olan teknik ekip ancak Brezilyalı sosyal medya kanalı sahipleri tarafından uyarılmasının ardından intiharın farkına vardı.

Bununla birlikte, şiddet ya da intihar içerikli görüntülerle başa çıkma sorunu yalnızca TikTok'a ait değil. Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformları da şiddet içerikli görüntüleri engelleyememeleri nedeniyle eleştiriliyor.

2018 yılında piyasaya çıkan TikTok uygulaması, o günden bu yana toplamda 1,5 milyar kez indirildi. Özellikle gençler arasında popüler olan uygulama, Brezilya'yı en önemli pazarlarından biri olarak görüyor. Öte yandan bu ölüm vakası, platformda bu benzer ilk vaka değil. Daha önce de Hindistan'da bir intihar olmak üzere iki ölüm vakası yayınlanmıştı.

Öte yandan uygulamanın İngiltere'deki popülerliği, TikTok'un ana şirketinin Çin merkezli ByteDance olması nedeniyle de şüpheyle karşılanıyor. ABD'li yetkililer, TikTok'un kullanıcı verilerine Çin hükümetinin erişimi olduğu konusunda şüphelerini dile getiriyor.