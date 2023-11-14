Spotify'ın TikTok ygulamasına entegre edildiği açıklandı. Yakın zamanda herkese gelecek bu özellik, TikTok üzerinden tek tıkla Spotify'daki "Beğenilen Şarkılar" kütüphanenize şarkı eklemenizi sağlayacak. Müzik uygulaması entegrasyonu, Spotify dışında Apple Music ve Amazon Music'i de kapsıyor.

Sosyal medyada devrim yaratan TikTok, müzik konusunda da öne çıkan bir uygulama. Kullanıcılar, yeni şarkıları keşfetmek için platformu kullanabiliyor. Aynı zamanda sanatçılar da kısa sürede milyonlarca insana ulaşma imkânından dolayı şarkılarının reklamını yapmak için TikTok’u tercih edebiliyor.

Dev platform, bugün müzik konusunda önemli bir hamle yaptığını duyurdu. Dünyanın en büyük müzik akış hizmeti Spotify, TikTok’a entegre edildi. Aynı zamanda Apple Music ve Amazon Music gibi diğer servislere de destek geldi.

Tek tıkla TikTok üzerinden Spotify’a şarkı ekleyebileceksiniz

Yeni entegrasyon, TikTok kullanıcılarının beğendikleri şarkıları uygulamadan ayrılmadan kolayca Spotify kütüphanelerine eklemelerine olanak tanıyor. Özellik, TikTok’taki videolarda yer alan müziklere eklenen “Müzik uygulamasına ekle” butonuyla kullanılacak. Kullanıcılar, buraya bastıklarında o müziği Spotify’daki “Beğenilen Şarklılar” bölümüne ekleyebilecek.

Başta da söylediğimiz gibi yalnızca Spotify’da değil, Apple Music ve Amazon Music gibi diğer müzik uygulamaları da entegre olacak. Butona basıldığında müzik uygulamaları sıralı olarak karşınıza çıkacak ve buradan istediğiniz uygulamayı seçebileceksiniz. Ancak kullandığınız uygulamayı TikTok üzerinden “varsayılan müzik uygulamsı” olarak da ayarlayabileceksiniz. Bu da özelliğin herhangi bir seçime gerek olmadan kullandığınız müzik hizmetine direkt olarak eklenmesini sağlayacak.

Spotify entegrasyonu, şimdilik ABD ve Birleşik Krallık’taki normal ve Premium kullanıcılara sunuldu. Şirket, ilerleyen zamanlarda diğer ülkelere de geleceğini söylüyor.