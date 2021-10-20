TikTok'ta Bebeğinin Fotoğrafarını Satmak İsteyen Anne

Lavern adlı bir TikTok kullanıcısı, yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını platformda 15 dolar karşılığında satmak istediğini açıklayınca büyük tepki topladı. Yeni anne, daha sonra fotoğrafları satmak zorunda olduğunu belirterek herkesten özür dilediği bir video yayınladı.

20 yaşındaki genç anne Zoe Laverne, bu ayın başında yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını TikTok üzerinden 15 dolar karşılığında satmak istediğini açıklamıştı. Bu paylaşımın ardından haklı olarak eleştiri yağmuruna tutulan Laverne, bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kalmasının ardında yatan nedeni açıklamak zorunda kaldı.

Bir özür videosu yayınlayan Laverne'ın ilk bahsettiği şey, doğumun aniden yaşadığını ve sezaryen sonrası ölümün eşiğine geldiği oldu. 21 milyondan fazla takipçiye sahip fenomen, bebeğinin yoğun bakım ünitesine alınmasından sonra sosyal medyadan elde ettiği gelirin duracağını bilerek böyle bir şey yapmaya mecbur olduğunu dile getirdi.

Laverne, bebeğini hastaneden çıkarmak için fotoğrafları satmak istemiş

Laverne, paylaşmış olduğu özür videosunda Emersyn adını koyduğu bebeğini maddi sıkıntılar yüzünden hastaneden çıkaramadığını dile getirdi. Ayrıca Insider adlı dergiye konuşan ünlü fenomen; "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum. Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Laverne'in yapmış olduğu açıklamaların ne kadar samimi olduğu tartışma konusu oldu. Zira dünya çapında sosyal medya fenomenlerinin, özellikle milyonlarca takipçiye sahip hesapların ne kadar gelir elde ettiği bilinen bir şey. Ancak sosyal medyadan gelen tepkiler, durum ne olursa olsun Laverne'in para için bebeğini kullanmaması gerektiği yönünde.