Sosyal Medya Fenomeninden Instagram'a: 'Global RTÜK'

Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Instagram'ın içerik üreticileri için 'yaşanılamaz, içerik üretilemez' bir hale geldiğini söyledi. Göker'in bu sözlerine sebep olan durum ise son dönemde Instagram'da getirilen bazı kısıtlamalar.

Instagram, Facebook, TikTok gibi pek çok sosyal medya platformunda uygulanan çeşitli 'topluluk kuralları' mevcut. Bu kurallar genel olarak hakaret, şiddet, cinsel içerik, nefret söylemi gibi toplumsal hassasiyet içeren konularla ilgili. Platformlar bu tür konulardaki içerikleri kimi zaman sansürleyip bir uyarı ile paylaşırken kimi zaman da tamamen kaldırıp durumun tekrarlanması durumunda ilgili hesaba yaptırım uygulayabiliyor.

Ancak son dönemde özellikle Instagram'ın içerik üreticilerine bu konuda farklı yaptırımlar uygulamaya başladığına yönelik iddialar var. İddialardan birinin sahibi ise sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker. Instagram'da takipçilerine konuyu hikayelerinde yaptığı paylaşımlarda açıklayan Göker, getirilen sansürün boyutlarının artık epey arttığını belirtirken çeşitli kısıtlamaların da geldiğini söyledi.

'Global bir RTÜK var'

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Açıklamasında kimi fenomenlerin Instagram'dan 'içerikleri sebebiyle artık bağlantı butonu ekleyemeyeceğine' yönelik bildirimler aldığını söyleyen Göker, kendisinin de bazı içeriklerine bu sebeple bir nevi otosansür uyguladığını söyledi. Göker'in bu konudaki örneği ise 'silah' ve 'küfür' oldu. Sosya medya fenomeni, söz konusu kısıtlamalar sebebiyle Insatgram'la ilgili 'Global RTÜK' ifadelerini kullandı.

Instagram'da küfür ve şiddet içeriklerine yönelik kısıtlamalar uzun zamandır mevcut ve tabii ki yapay zeka gelişip algoritma güç kazandıkça denetimin ve kısıtlamaların da oranı da artıyor.

Burada esas dikkat çeken nokta ise Instagram'ın bu tür içerikler üreten hesaplara yönelik bazı 'yaptırımlarda' bulunmaya başlamış olması. İçerik üreticilerinin hikayelerine bağlantı butonu ekleyememesi, pek çoğu için, özellikle de markalalarla sponsorlu içerikler üretenler için sorun teşkil edecektir. Ancak durumun detayları ve devamında ne gibi yaptırımların olacağını henüz bilmiyoruz.