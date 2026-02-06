Tümü Webekno
Tim Cook, Apple'ın 50. Yılı İçin Planlarını Açıkladı

Apple, 1 Nisan 2026'da şirketin 50. yılını kutlayacak. CEO Tim Cook, bu yıldönümü için özel planları olduğunu açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2026 yılı, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple için çok özel bir yıl olacak. Öyle ki şirket, 2026’da 50. yılını kutluyor. Şirket, 1 Nisan 1976’da kurulmuştu. Yani yaklaşık 2 ay sonra yarım asırı tamamlamış olacak. Tabii ki Apple’ın bu önemli yıl için bazı özel planları da var.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, şirketin patronu Tim Cook’un Apple çalışanlarıyla paylaştığı bir mesaja ulaştı. CEO Cook, 50. yıldönümüyle ilgili planlarının olduğunun sinyallerini verdi.

Özel bir kutlama geliyor

Cook, çalışanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda Apple hakkında alışılmadık derecede düşünceli oldum çünkü bu anı nasıl kutlayacağımız üzerinde çalışıyorduk. Gerçekten durup düşündüğünüzde ve son 50 yılı değerlendirdiğinizde, kalbiniz sevinçle doluyor. Bir kutlama sözü veriyorum.”

Cook’un bu açıklaması, şirketin 50. yıla özel olarak bir şeyle planladığını gösteriyor ancak ne olduğunu açıklamıyor. Bu yeni bir ürün veya başka bir şey olabilir. Ya da yalnızca şirket içi bir kutlama da olabilir. Ne olacağını 1 Nisan günü öğreneceğiz ancak Apple, bu tarz konularda iyi bir şirket olduğu için heyecan verici şeyler görebileceğimizi tahmin etmek yanlış olmaz.

1976’dan beri faaliyette olan Apple, birçok inişli çıkışlı dönem yaşamıştı. 1990’ların sonunda neredeyse iflasın eşiğine gelse de Steve Jobs’ın da büyük katkılarıyla 2000’lerde yeniden yükseldi ve iPhone’un da gelişiyle 2010’lar itibarıyla dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline geldi.

