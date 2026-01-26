Tümü Webekno
Apple'ın Bu Yıl Tanıtmasını Beklediğimiz 20'den Fazla Ürün

50. yıldönümünü kutlayan Apple, 2026'yı dolu dolu geçirmeyi planlıyor. İşte şirketin bu yıl tanıtmasını beklediğimiz tüm ürünler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2026 yılı, teknoloji dünyası için dolu dolu geçen bir ay olacak. Öyle ki bu yıl boyunca birçok farklı şirketin yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturduğunu göreceğiz. Şüphesiz bunlardan en çok merak edilenlerden biri de Apple. 50. yılı olacak 2026’da çok sayıda yeni Apple ürününün gelmesini bekliyoruz.

Peki Apple, 2026 yılında hangi ürünleri tanıtacak? İddialara göre aralarında daha önce hiç görmediğimiz yepyeni ürünler de dahil 20’den fazla duyuruyla 2026’nın Apple için oldukça meşgul bir yıl olduğunu göreceğiz. Gelin şirketin tanıtacağı ürünlere bir göz atalım.

2026’nın ilk yarısında tanıtılacak Apple ürünleri

17

  • iPhone 17e
  • Yeni iPad Air
  • Yeni iPad
  • Yeni MacBook Pro
  • Yeni MacBook Air
  • Uygun fiyatlı MacBook
  • Yeni Mac Studio
  • Studio Display
  • Tamamen yeni akıllı ev ürünü
  • Yeni ev ürünüyle birlikte sunulacak Apple tasarımlı güvenlik kamerası

2026’nın ikinci yarısında tanıtılacak Apple ürünleri

foldab

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • Katlanabilir iPhone
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • MacBook Pro (M6)
  • Daha gelişmiş özellikli AirPods Pro 3

2026 içinde tanıtılabilecek ancak tarihi belirsiz olan Apple ürünleri

hom

  • Apple TV
  • HomePod mini
  • Yeni AirTag
  • Apple gözlük
  • Face ID kapı zili
  • iPad mini (A17 Pro)

Yukarıdaki listelerden de görebileceğiniz üzere 2026 yılının Apple için dolu dolu geçtiğini göreceğiz. Şirketi yepyeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone, tamamen yeni bir akıllı ev ürünü gibi birçok büyük duyurunun bu yıl geldiğini göreceğiz.

Apple iPhone Ipad

