Tim Cook Apple'dan Ayrılıyor mu? İşte Yeni Bilgiler

Apple CEO'su Tim Cook'un görevinden ayrılacağı söyleniyordu. En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman'dan konu hakkında yeni bilgiler geldi.

Bir süredir Apple’ın uzun yıllardır CEO’luğunu yapan Tim Cook hakkında büyük iddialar ortalıkta dolaşıyordu. Hatta son iddialarda Cook’un önümüzdeki yılın başlarında CEO’luk görevini bırakacağı bile öne sürülmüştü. Bu konudaki meraklı bekleyiş sürerken dün önemli bir gelişme yaşandı.

En güvenilir Apple kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman, dün yayımlanan Power On bülteninde Tim Cook konusunda da bilgi verdi. Konuya yakın kaynaklara sahip Gurman’a göre gerçekten önümüzdeki yıl Cook’un ayrıldığını görme ihtimalimiz var.

En erken 2026 ortasına kadar CEO olarak kalacak

Gurman, son birkaç haftada edindiği bilgiler ışığında Cook’un 2026 başında gideceğini düşünmediğini, o iddiaların doğru çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ancak 2026 ortası civarında gerçekten ayrılmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi. Gurman’a göre bahar ayları veya yaz başı daha olası.

Apple’da son zamanlarda çok fazla yöneticinin ve çalışanın ayrıldığını görmüştük. Artık şirkette yeniden bir yapılanma olması muhtemel. Bu yüzden de Cook’un ayrılabileceği düşünülüyor. Ancak tabii ki hepsinin bir iddia olduğunu, henüz resmî bir açıklama gelmediğini unutmamak gerek.

Eğer yeni bir CEO gelecekse Apple’ın bu açıklamayı yılın ilk aylarından önce duyurmasını beklemiyoruz. En büyük aday ise şu anda Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus. Ternus’un hem teknik altyapısı hem başarılı performansı hem de çok sevilen bir isim olmasıyla en muhtemel aday olduğunu söyleyebiliriz.