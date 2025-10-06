Yeni Apple CEO'su Olması Beklenen John Ternus Kimdir?

Apple'da Tim Cook'un yerine gelerek CEO olması beklenen John Ternus kimdir? Neden bu pozisyon için en doğru aday?

Apple, iPhone’lardan Mac’lere kadar piyasaya sürdüğü ürünlerle dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumunda. Tabii ki bu kadar büyük bir şirket için en önemli konulardan biri de yöneticiler. Her gelen yöneticinin kusursuz bir iş çıkartması ve şirketi en üst seviyede tutup daha da ileriye taşıması gerekiyor.

Apple’ın İcra Kurulu Başkanı, yani CEO’luk görevinde şu anda Tim Cook var. Cook, 14 yıldır şirketin patronu konumunda. Ancak tabii ki bir gün onun da devri sona erecek ve Apple’ın patronu başka bir isim olacak. Son çıkan söylentilere göre bu konuda en büyük aday John Ternus. Biz de bu içeriğimizde Apple’ın potansiyel bir sonraki CEO’su John Ternus’un kim olduğuna bakacağız.

John Ternus kimdir?

John Ternus, 1975 doğumlu, yani 50 yaşında bir iş insanı ve mühendis. ABD vatandaşı olan Ternus, 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesinin Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldı ve bir mühendis olarak mezun oldu. Bunun ardından da teknoloji dünyasına adım attı.

John Ternus, 2001’den beri Apple’da

Mezun olduktan sonra 1997 yılında Virtual Research Systems’da mühendis olarak işe giren Ternus, 4 yıl boyunca burada görev aldı. 4 yılın ardından da 2001 yılının temmuz ayında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’a girdi. Ternus, o günden beridir Apple’dan ayrılmadı. Yani 24 yıldır Apple bünyesinde.

Ternus, Apple’da ilk olarak **ürün tasarım **ekibinde görev aldı. Bu süreçte iPhone’lardan Mac’lere kadar birçok cihazın tasarımına katkı sağladı. 2013 yılında ise Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak üst düzey pozisyonlardan birine geldi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Riccio’ya rapor vermeye başladı.

2013’ten beri aynı pozisyonda olan ve Apple donanımlarının geliştirilmesinde üst düzey yöneticilerden biri olmayı başaran Ternus, yönetici pozisyonunun ilk zamanlarında AirPods, Mac ve iPad cihazlarının başındaydı. 2020 itibarıyla da iPhone donanımının başına getirildi. 2021 yılında ise Dan Riccio’nun yerine geçerek Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak direkt olarak Tim Cook’a rapor vermeye başladı. 10-15 yılda çıkan tüm Apple ürünlerinde Ternus’un parmağı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak tarihin en ince iPhone’u iPhone Air’ın geliştirilmesinde en büyük katkısı olan isimlerden.

John Ternus neden Apple CEO’luğu için en doğru aday?

Steve Jobs sonrasında Tim Cook’a verilen CEO’luk görevinin ardından Apple’da artık “insanlar tarafından ve şirket içinde sevilen” ismi yönetici yapmak daha doğru bir yaklaşım olarak görülmeye başladı. İşte Ternus da tam olarak böyle biri. Hem kamuda hem de şirketin içinde çok sevilen, güler yüzlü bir insan olarak biliniyor. Yani insanların seveceği bir insan olması onu bir adım öne çıkarıyor.

Öte yandan bir diğer önemli konu teknik altyapısı. Ternus bir mühendis ve 24 yıldır Apple’ın geliştirdiği tüm ürünlerde aktif rol oynamış bir isim. İlk iPhone’dan yeni çıkan iPhone 17 Pro Max’e, AirPods 1’den AirPods Pro 3’e kadar her türden Apple ürününü geliştirmeye katkı sağladı ve hepsi hakkında üst düzey bilgisi var. Lansmanlarda direkt bu ürünleri yakından tanıyan, her şeyini bilen bir isim Apple’ın başarısı için çok önemli.

Tabii ki başarılı ürünler çıkarmada katkısı gibi konular var. John Ternus başta olmak üzere Tim Cook yönetiminde gelen yöneticilerle Apple’ın değeri 3,8 trilyon dolara kadar çıktı. Çok eleştirilse de şu 14 yılda Apple’ın iyi bir yükselme yaşandığını söylemek yanlış olmaz.

Apple’ın yeni CEO’su için aslında herkesin aklında 2 aday vardı. Bunlardan biri Ternus’ken diğer ise şirketin yazılım tarafının patronu Craig Federighi idi. Ternus, daha 50 yaşında olması nedeniyle uzun yıllar CEO’luk yapmak için daha uygun bir isim olarak düşünülüyor.

Tim Cook Apple CEO’luğunu ne zaman bırakacak?

Bu konuda hiçbir açıklama yok. Tim Cook’un ne zaman bırakacağını bilmiyoruz ancak daha burada olduğunu söyleyebiliriz. Yazın yaptığı açıklamada yakın zamanda ayrılma gibi bir planı olmadığını söylemişti. Yani daha yıllar boyunca Tim Cook’un CEO olduğunu göreceğiz. 5 yıl civarı sonra belki yeni isim gerçekten gelebilir. Cook’un 64 yaşında olduğunu belirtelim.