Dua Lipa'nın podcast programına konuk olan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin başarısında herkesin payı olduğunu söylerken, Steve Jobs'un bugün hayatta olsaydı CEO'luk görevine devam edeceğini düşündüğünü açıkladı.

Steve Jobs'un 2011 yılındaki vefatının ardından Apple'daki boşluğunun doldurulmasının neredeyse imkansız olduğu düşünülüyordu. Şirketteki CEO'luk görevini devralan Tim Cook, o günden bu yana firmayı daha da büyütmeye devam ediyor. Cook'un döneminde Apple'ın değeri 3 trilyon doların üzerine çıkmayı başardı, şirketin gelirleri de ciddi şekilde arttı. Yine de Cook'a göre Jobs, çok ayrı bir yerde bulunuyor.

BBC'nin "Dua Lipa: At Your Service" adlı podcast programına konuk olan Tim Cook, Apple'daki yolculuğuyla ilgili sorulara cevap verdi. 1998 yılında firmaya katılan Cook, o dönemde iflasın eşiğindeki firmada yaşadıklarını anlattı. Dua Lipa, konuğuna yaptığı işlerin yeterince takdir görüp görmediğini de sordu.

"Apple'ı yalnızca Steve yaratabilirdi"

Cook ise bu soruya "Ben kesinlikle öyle bakmıyorum. Steve benzersiz biriydi ve bence Apple'ı yalnızca Steve yaratabilirdi. Ona minnet borçluyuz ve bugün hayatta olsaydı harika işler yapacağına ve hâlâ CEO olacağına dair aklımda en küçük bir şüphe bile yok." şeklinde cevap verdi.

Cook ayrıca yapılan işlerde tek bir kişinin övülmesine de karşı çıkıyor. Apple CEO'su, "yaptığı işte inanılmaz" olarak tanımladığı ve çok sevdiğini söylediği çalışanlarıyla şirketin başarısını paylaştıklarını ifade etti.

Steve Jobs, pankreas kanseri nedeniyle vefat etmeden önce şirketteki pozisyonu için Tim Cook'u aday göstermişti. Cook'un yönetiminde Apple önce 1 trilyon dolar değere ulaştı. 2020 yılında değeri 2 trilyon doları bulan Apple, bu yılın Eylül ayında ise 3 trilyon dolar barajını aşmayı başarmıştı.