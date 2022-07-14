Time, "Dünyanın En İyi Yerleri" listesini yayınladı. 2022 yılının en iyi yerlerini gösteren listede İstanbul da yer alıyor. İşte o listede yer alan lokasyonlar...

Dünyanın en popüler dergileri arasında yer alan Time, 2022 yılı için "Dünyanın En İyi Yerleri" listesini yayınladı. Uluslararası çapta çalışan muhabirler ile Time topluluğundan aday isteyen, sonra da bu adaylar arasında seçim yapan Time, tatil arayışında olan tüketicileri heyecanlandıracak bir listeyi ortaya çıkarmış oldu.

Time dergisinin Dünyanın En İyi Yerleri listesi, birinci-ikinci şeklinde bir sıralamadan oluşmuyor. Bu bağlamda; seçilen 50 lokasyon yalnızca isimleriyle verilmiş durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Time'ın oluşturduğu listede yer alan 20 lokasyona hep birlikte bakalım.

Time'ın 2022 için "Dünyanın En İyi Yerleri" dediği lokasyonlar

Ras Al-Khaimah

Listede yer alan bölgelerden bir tanesi, Ras Al-Khaimah. Şarika olarak da bilinen yer, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki emirliklerden bir tanesi. Time dergisi, burayı sunulan eğlence olanakları nedeniyle listeye dahil ettiğini söylüyor.

Park City (Utah)

Time'a göre eskiden kış turizmi için uğrak noktalardan bir tanesi olan Park City, artık yaz turizminin de gözde yerlerinden bir tanesi. Time, Park City isimli şehri "lüks tatil köyü" olarak nitelendiriyor.

Galapagos

Ekvador'a bağlı bir takımada olarak bilinen Galapagos, dünyanın en fazla biyoçeşitliliğe sahip olan yerlerinden bir tanesi. Özellikle de sualtında kalmayı seviyorsanız, Time'a göre dünyanın en iyi yerlerinden bir tanesi olan Galapagos'a uğramalısınız.

Dolni Morava

Çekya'da bulunan Dolni Morava, dünyanın en uzun yaya asma köprüsüne ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe olan Dolni Morava'daki asma köprüde yürümek, biraz cesaret isteyecektir.

Seul

Time'a göre dünyanın en iyi yerlerinden bir tanesi de Güney Kore'nin başkenti Seul. Dünyanın en akıllı kenti olarak bilinen Seul, bir yandan teknolojik gelişmelerin dibini yaşatırken, diğer yandan da Kore kültürünü yansıtmaya devam ediyor.

Doha

Katar'ın başkenti Doha, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle adeta yeniden inşa edildi. Time, kentin mutlaka görülmesi gerektiğini söylüyor.

Kerala

Hindistan'ın güneybatı kıyısında yer alan Kerala, pek çok kesim tarafından "Tanrı'nın ülkesi" olarak biliniyor. Uçsuz bucaksız sahillere sahip olan ve yerleşim yerleriyle bütünleşmiş durgun sularla çevrelenen kent, görülmeye değer bir yer olarak nitelendiriliyor.

Kuzey Kutbu

Time'a göre bir zamanlar yalnızca bilim insanlarının uğradığı bir yer olan Kuzey Kutbu, artık oldukça popüler bir turistik merkez haline geldi.

Nairobi

Kenya'nın başkenti Nairobi, dünyanın safari başkenti olarak da biliniyor. Eskiden yalnızca safari etkinlikleriyle bilinen kent, şimdilerdeyse kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İpek Yolu

Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek Yolu, tarihin en ünlü ticaret yolu olarak bilinir. Time'a göre İpek Yolu'nun pek çok eser bıraktığı Özbekistan'a gitmek ve tarihi yapıları görmek gerekiyor.

Riviera Nayarit

Meksika'da bulunan ve 320 kilometre uzunluğa sahip olan sahil şeridi, Time'a göre yılın en iyi yerlerinden bir tanesi.

İstanbul

Time'a göre yılın en iyi yerlerinden bir tanesi de İstanbul. Ülkemizin en büyük şehri, Time'a göre "yeniden doğuyor". Galataport'a ayrı bir parantez açan Time, buranın görülmesi gerektiğini söylüyor.

Marsilya

Fransa'nın ikinci büyük kenti olan Marsilya, kültürel etkinlere ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle ilgi görüyor.

Setouchi

Japonya'da bulunan Setouchi Adaları, sanatseverlerin uğrak mekanlarından bir tanesi. Çünkü burası tamamen sanata adanmış. Sanat festivallerinin yapıldığı her şeyin özenle inşa edildiği Setouchi, ilginç mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Boracay

Filipinler'de yer alan Boracay, geçtiğimiz 10 yıllık süreçte adeta felaketi yaşamıştı. Zira denize lağım karışmış ve yukarıda gördüğünüz cennet, tam anlamıyla bir çöplüğe dönüşmüştü. Pandemiyi fırsata çeviren Filipinler, Boracay'ı yeniden turizme uygun hale getirdi.

Queenstown

Yeni Zelanda'da bulunan Queenstown'un Time'ın listesine girmesini sağlayan şey, yukarıda gördüğünüz güzellik. Bölgeye gittiğinizde, eşsiz bir manzara eşliğinde yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

Detroit

Bundan yıllar önce iflas ettiğini duyuran ABD'deki Detroit kenti, artık eski günlerinden çok uzakta. Time'a göre Detroit, tüm yaralarını sardı ve küllerinden doğdu.

Rapa Nui

Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda bulunan Rapa Nui, ev sahipliği yaptığı heykellerle dünyanın en iyi yerleri arasına girmeyi başardı.

Portree

İskoçya'nın başkenti olan Portree, doğallığı ve orta çağdan kalma kaleleri ile dikkat çeken yerlerden bir tanesi.

Alentejo

Portekiz'in en kırsal ve en az nüfuslu bölgesi olan Alentejo, mantar ormanları ve zeytinlikleriyle biliniyor. Sessizliği arayanların tercihi olabilecek lokasyon, mimarisiyle de etkilemeyi başarıyor.

Eğer Time'ın 50 yerden oluşan "Dünyanın En İyi Yerleri" listesinin tamamına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.