Tinder, uygulamasına sınırlı süreliğine eğlence amaçlı yepyeni bir özellik getirdiğini açıkladı. Bir oyun olan bu özellik, kullanıcının interaktif bir yapay zekâ botuyla flört becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler flört uygulaması konumunda bulunan Tinder, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getiriyordu. Bu kapsamda yapay zekânın da entegre edildiğini görüyorduk. Şimdi ise yepyeni bir özellik tanıtıldı.

Tinder, OpenAI’ın modellerinden güç alan yepyeni bir oyunu uygulamaya getirdi. “The Game Game” ismi verilen bu oyun, flört becerilerinizi geliştirmenizi sağlıyor.

Yapay zekâ botuyla flört becerilerinizi geliştirebileceksiniz

Biraz daha açacak olursak bu oyun, interaktif bir yapay zekâ botunu içeriyor. Kullanıcılar, bu bot ile iletişime geçip onu bir partner olarak kullanabiliyor ve flört becerilerini geliştirmeye çalıştırıyor. Tanışma senaryolarını canlandırma, nasıl iletişim kurulacağını belirleme gibi birçok şey yapılabilecek.

Üstelik kullanıcılar, daha sonrasında yapay zekâdan belli puanlar ve öneriler de alacak. Böylece flört becerilerinden neleri geliştirmeleri gerektiğini görebilecekler. Yapay zekâ, deneyim sırasında gerçek zamanlı olarak geri bildirimler verecek, 3 adet alev emojisi ile puanlama yapacak. Örneğin bir yerde kabalık ettiğinizde bunu size söyleyecek ve birkaç öneri yaparak bundan kaçınmanızı sağlayabilecek.

Şirket, iletişim konusunda zorlananlar için yararlı olabilecek bu özelliğin “pek ciddiye alınmaması” gerektiğini söylerken eğlence amaçlı olduğunun altını çizmiş. Zaten kalıcı da değilmiş. Sadece ABD’deki iOS kullanııclarına sınırlı süreliğine sunuldu. Yani Türkiye’den erişilebilir olmayacak.