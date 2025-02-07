Tinder, "Keşfet" sayfasında önemli bir güncellemeye gitti. Artık burada birçok farklı kategori görebileceksiniz. Böylece sizinle benzer ilişki arayanlarla kolayca eşleşmeniz mümkün olacak.

Dünyanın en büyük flört ve arkadaş bulma uygulamalarından biri olan Tinder, dün uygulamasına büyük yenilikler getirdiğini açıkladı. Bu güncelleme, platformun “Keşfet” sayfasını ilgilendiriyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Keşfet bölümü, flört konusunda benzer şeyler arayan insanları bir araya getirmeye çalışacak.

Aradığınız ilişki türlerine uygun kategoriler eklendi

Artık kullanıcılar, uygulamada yeni insanları keşfetmeye çalışırken farklı kategorilere erişim sağlayabilecekler. Bunlar arasında “kısa süreli eğlenceler”, “uzun süreli partner”, “ciddi ilişki”, “yeni arkadaşlar” gibi şeyler var.

Yani herkesin aradığı tarzda bir ilişkiye yönelik sekmeler mevcut olacak. Böylece karşınızdaki kişiler de sizinle benzer bir yaklaşıma sahip olacak ve birbirinizle eşleşebileceksiniz. Bu şekilde insanların tanışmasının çok daha kolay hâle geleceğini anlayabiliriz. Örnek verecek olursak "ciddi ilişki" kategorisi, uzun vadeli ilişki arayanları size gösterirken “yeni arkadaşlar” kısmı, sadece arkadaş olmak isteyenleri bulmanıza olanak tanıyacak.

Güncellemenin 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde gelmesi de dikkat çekici. Muhtemelen Tinder, bu tarih öncesinde daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek için böyle bir hamle yaptı.