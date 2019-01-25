Match.com'un geliştirdiği flört uygulaması Tinder'ın bazı bölgelerde uyguladığı yaş grubuna göre fiyatlandırma hamlesi tepkilere neden oldu.

Flört uygulaması Tinder, 2015 yılında Tinder Plus'ı yayınladı. Tinder’ın temel sürümü de kaldığı yerden devam ederken bazı özellikleri sınırlandırıldı. Tinder Plus’ta ise sınırsız kaydırma, lokasyon değiştirme, daha fazla ‘Super Like’ ve geri alma özellikleri yer aldı.

Tinder Plus’ın ücretlendirmesi çoğu yerde 9,99 dolarken, 30 ve üstündeki yaş grupları için 19,99 dolara çıkarıldı. Bu ücretlendirme sistemi duyurulduktan sonra oldukça eleştirilmiş, teknoloji sitesi Engadget tarafından “oldukça kalitesiz” olarak nitelendirilmişti. Tinder ise bu konu hakkında öğrencilerin çoğunlukta olduğu bu yaş grubunun bütçelerini zorlamak istemediklerini söyleyerek kendisini savunmuştu.

Lisa Kim, Tinder’ın bu yaptığının yaş ayrımcılığı olduğunu söyledi ve Kaliforniya için bu kararın geri çekilmesi konusunda dava açtı. Tinder, dava sonucunda Kaliforniya’daki farklı fiyatlandırma politikasını kaldırdı fakat 21 yaş ve altındakilere indirimli paket sunmaya devam ediyor.