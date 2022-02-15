Sinema sektöründe çalışan ve Lizzy isimli bir kediye sahip olan bir çift, kedilerini Titanik filmine montajladı. Filmdeki Rose karakterine hayat veren Kate Winslet'i Titatik'ten kaldıran çift, Brad Pitt ile Lizzy'ye etkileyici olduğu kadar da eğlenceli bir aşk yaşattı.

Sinema tarihinin açık ara en ünlü yapımı olarak bilinen Titanik, yayınlanışının üzerinden yıllar geçtikten sonra bir kez daha gündeme geldi. Sinema sektörünün içerisinde olan Tibo Charroppin ve Olivia Boone isimli çiftin "Lizzy" isimli kedisi, Titanik filmine montajla eklendi. Filmde, Brad Pitt ile o dillere destan aşkı yaşayan Kate Winslet'in yerine geçirilen Lizzy, ortaya oldukça eğlenceli bir yapım çıkarmış oldu.

Lizzy, aslında ilk kez bir filme montaj olarak eklenmiyor. Kedi ile uzun zamandır birlikte olan çift, onu The Avengers, Jurassic Park ve Pulp Fiction gibi dünyanın en popüler yapımlarına da montajla eklemişti. Titanik, bu çalışmaların en yenisi oldu ve ortaya çıkan sonucun gerçekten de hoş olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

İşte Titanik'in en ikonik sahnesinin yeniden montajlanmış hali

Sinema tarihinin en ünlü yapımlarından olan Titanik'in en ikonik sahnelerinden bir tanesi, Brad Pitt ile Kate Winslet'in yaşanacaklardan habersiz bir şekilde geminin güvertesine çıkıp, birbirlerine sarıldıkları o anlardır. Yukarıda, o anın yeniden montajlanmış bir halini görüyorsunuz. Görüntünün orijinalini hemen aşağıda bırakıyoruz.

Tibo Charroppin ve Olivia Boone, Titanik projesi için yalnızca yapay zekadan faydalanmadı. Lizzy ile filme uygun görüntüler çeken ve bu görüntüleri montajlayan ikili, bu sayede ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha uzatmadan, sizleri hem o videoyla hem de kamerası arkası görüntülerle yalnız bırakalım.

İşte Lizzy'li Titanik:

Kamera arkası görüntülerse şöyle: