Günümüzden yaklaşık 74.000 yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen Toba Faciası, şiddetli bir volkan patlamasını ve sonrasında yaşanan buzul çağını kapsıyor. Yeni bir araştırma, bu olay sonrasında bölgedeki insanların şartlara uyum sağladığını gösteriyor. Gelin araştırma sonuçlarına yakından bakalım.

Günümüzde Endonezya'nın Sumatra şehri sınırları içerisinde yer alan Toba Gölü, tarihinde oldukça ilginç bir doğa olayını barındırıyor. Yaklaşık 74.000 yıl önce yaşandığı düşünülen doğa olayı, aslında bir süreç olarak Toba Faciası ismiyle anılıyor. O dönemde gerçekleşen volkan patlamasının atmosfere yoğun sülfürik asit yayılmasına, bölgenin yoğun şekilde külle kaplanmasına ve dünya genelinde sıcaklıkların 9 derece yükselmesine yol açtığı düşünülüyor. Bu kısa vadeli sonuçlardan sonraysa bir buzul çağının başladığı söyleniyor.

Yaşanan süreçteki olaylar, günümüzde Toba Felaket Teorisi adı altında birleştirilmiş durumda. Bilim insanları da dünyanın geçmişindeki bu garip olay hakkındaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Hindistan'ın Dhaba bölgesinde yapılan çalışmalarda bulunan taş aletler; insanların, Toba Felaketi sonrasında büyük ölçüde değişikliğe uğrayan koşullara uyum sağlayabildiklerini gösteriyor.

Araştırmalar, 80.000 yıl önce bölgede olan insanların 48.000 önceye kadar orada yaşamaya devam ettiğini gösteriyor:

Bölgede yapılan kazılarda elde edilen taş aletleri inceleyen araştırmacılar, yaklaşık 80.000 yıl önce oraya gitmiş olan insanların günümüzden 48.000 yıl öncesine kadar orada yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Toba Felaketi için belirlenen zamanın günümüzden 74.000 yıl öncesine denk geldiğini düşünürsek insanlar, oldukça değişen koşullara uyum sağlamış görünüyor. Bu noktada kazıların yapıldığı bölgenin Toba Gölü'ne çok yakın olduğunu ve felaketten en çok etkilenen yerlerin başında geldiğini ekleyelim.

Çalışmaların yapıldığı bölgede insan fosillerine rastlanmamasına rağmen bıçak görevi görecek keskin taşlar bulunduğunu belirten araştırmacılar, Afrika'dan göçün sanılandan erken başladığını düşündüklerini de belirtiyorlar. Elde edilen bulgular kullanılarak bir sonraki aşamada insanların Afrika'dan Asya ve Okyanusya'ya dağılması konusuna bilgilere ulaşılmaya çalışılacak.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında o dönemde bölgede yaşayan insanların çevre koşullarının değişimine adapte olarak buzul çağında bile hayatta kaldığını söylemek mümkün. Nature'da yayınlanan çalışmanın diğer detaylarına ve makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.