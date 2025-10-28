Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Altay tankının teslim töreninde ilginç bir olay yaşandı. Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi için hazırladığı özel üretim Togg T10X, ilk kez görüntülendi. Özel üretim otomobil, standart T10X'in limuzin görünümlü bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), bugün dikkat çeken bir gelişme ile gündemde oldu. Togg'un özel üretim T10X modeli, ilk kez görüntülendi. Aracın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyordu. Peki özel üretim T10X'in standart versiyondan ne farkı var?

Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak ürettiği T10X, normal T10X'in limuzin görünümlü bir versiyonu gibi görünüyor. Togg'dan resmî bir açıklama gelmediği için kaput altında nasıl bir iyileştirme yapıldığı belirsiz ancak bu otomobilde kapı menteşelerinin ve arka kapıların bulunmaması, beyaz rengin üzerinde yer alan Cumhurbaşkanlığı forsu ve açık mavi renkli detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Özel üretim Togg T10X işte böyle görünüyor:

Togg T10X'in limuzin versiyonunun seri üretime geçmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu tür çalışmalar genelde devlet başkanları için yapılıyor üretimleri de birkaç adetten ibaret olduğu biliniyor. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde Hummer'lara yapılan projenin bir benzerini Togg gerçekleştirmiş durumda.

NTV'nin yayımladığı görüntülerde arka kısımda en az 3 sıra koltuk bulunduğunu görüyoruz. Ön kısımda ise sürücü ile yolcu koltuğu bulunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay tankının teslim törenine gelirken bindiği otomobilde ön kısma oturmayı tercih etti.

Togg'un özel üretim versiyonunu nasıl buldunuz? Bu otomobili yolda görseniz nasıl yorumlarsınız? Konuyla ilgili fikirlerinizi merakla bekliyoruz...