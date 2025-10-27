Tümü Webekno
Ferrari, İlk Dijital Hiper Otomobili F76'yı Tanıttı: İşte Ultra Fütüristik Tasarımı!

Ferrari, NFT formatında tasarladığı ilk dijital otomobili F76'yı tanıttı. Bu ilginç otomobil, hiçbir zaman fiziksel versiyon hâline gelmeyecek. Ancak Ferrari'nin "Hyperclub" programına alınan müşterileri için unutulmaz bir anı olacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan süper otomobil devi Ferrari, düzenlediği bir etkinlikte "F76" olarak isimlendirdiği ilk dijital otomobilini tanıttı. Buradan anlaşılabileceği üzere hiçbir zaman fiziksel olarak üretilmeyecek otomobil, Ferrari'nin geleceğine ilişkin detaylar sunuyor olması nedeniyle dikkat çekici. Gelin hep birlikte Ferrari F76'ya yakından bakalım.

Ferrari F76, firmanın "Hyperclub" ismini verdiği programına kaydolan müşterilerine özel olacak. NFT formatında üretilecek dijital otomobil, Ferrari tutkunları için bir hatıra olarak kalacak. Kripto para dünyasının bir uzantısı olan NFT'lerin artık eskisi kadar popüler olmadığı gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak F76 NFT'lerinin çok değerli olmayacağını söyleyebiliriz ancak yine de Ferrari'nin böyle bir iş yapması dikkat çekici.

Ferrari F76 böyle görünüyor:

Ferrari F76, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Aerodinamiğin ön planda tutulduğu tasarım, oldukça etkileyici görünüyor. İç mekânda ise her iki yolcu koltuğunun da direksiyon, pedallar ve gösterge ekranı ile donatıldığını görüyoruz. Şirkete göre bu tasarım, birbirine entegre olacak ve aynı anda iki sürücü, Ferrari F76'yı kontrol edebilecek. Hemen burada bir hatırlatma yapalım; Ferrari F76 fiziksel olarak üretilmeyecek. Yani bu anlattıklarımız, hiçbir zaman gerçek dünyada yaşanmayacak. En azından uzunca bir süre.

Ferrari, ilk dijital otomobilinde nasıl bir motor kullandığına ilişkin bir şey söylemedi. Otomobil, ilk bakışta elektrikliymiş gibi görünüyor ancak arka kısımda ezgoz çıkışlarını andıran delikler bulunuyor. Hâl böyle olunca bir şeyler söylemek imkânsız hâle geliyor.

Ferrari F76 hiçbir zaman gerçek bir otomobil olarak karşımıza çıkmayacak olsa da kullanılan tasarım dili, Ferrari'nin geleceğine ışık tutuyor. Firmanın gelecek yıllarda yapacağı çalışmalar, F76'nın hangi özelliklerinin gerçek dünya koşullarına entegre edileceğini gözler önüne sermiş olacak.

Ferrari F76 için hazırlanan tanıtım videosu:

Araba Ferrari

