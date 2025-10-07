Togg T10X ve Togg T10F'in 4x4 Versiyonları Satışa Çıktı: İşte "4More" Fiyatları!

Togg, T10X ile T10F'in 4x4 versiyonlarını satışa sundu. "4More" takısıyla satılacak otomobillerden T10X, "Obsidiyen" isimli özel bir tasarım paketine sahip olacak. Peki T10X ve T10F'in 4More versiyonunun fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'ndan (Togg) bomba bir hamle geldi. Şirket, satışta olan T10X ile T10F modellerinin 4x4 versiyonlarını resmen satışa sundu. "4More" takısıyla satılacak otomobiller, en çok da fiyatlarıyla tartışma konusu olacaklar gibi görünüyor.

Togg'un resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda hem T10X hem de T10F'in 4x4 versiyonlarını satın almak için ufak birer servet dökmek gerekeceğini görüyoruz. Hâl böyle olunca bu versiyonların tercih edilip edilmeyecekleri şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Togg T10X 4More fiyatı:

Versiyon Menzili Fiyatı T10X V2 4More Obsidiyen 468 km 3.233.641 TL

Togg T10X 4More versiyonu, sadece V2 donanım paketinin bir parçası olarak sunuluyor. 468 kilometreye kadar menzil sunan 4x4 versiyon, "Obsidiyen" olarak isimlendirilen özel bir tasarım paketi ile geliyor. Opsiyonel olarak sunulan bu tasarım paketinin fiyatı 100.000 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Togg T10F 4More fiyatı:

Versiyon Menzili Fiyatı T10F V2 4More 523 km 3.133.641 TL

Togg T10F ile ilgili detaylara baktığımızda Obsidiyen tasarım paketinin bu versiyonda mevcut olmadığını görüyoruz. Ayrıca Togg T10F'in 4More versiyonunu satın almak, T10X almaktan daha uygun fiyatlı oluyor.

Peki siz Togg'un 4More fiyatlarını nasıl buldunuz? Bu rakamalara Togg almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz.