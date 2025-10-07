Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Togg T10X ve Togg T10F'in 4x4 Versiyonları Satışa Çıktı: İşte "4More" Fiyatları!

Togg, T10X ile T10F'in 4x4 versiyonlarını satışa sundu. "4More" takısıyla satılacak otomobillerden T10X, "Obsidiyen" isimli özel bir tasarım paketine sahip olacak. Peki T10X ve T10F'in 4More versiyonunun fiyatı ne kadar?

Togg T10X ve Togg T10F'in 4x4 Versiyonları Satışa Çıktı: İşte "4More" Fiyatları!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'ndan (Togg) bomba bir hamle geldi. Şirket, satışta olan T10X ile T10F modellerinin 4x4 versiyonlarını resmen satışa sundu. "4More" takısıyla satılacak otomobiller, en çok da fiyatlarıyla tartışma konusu olacaklar gibi görünüyor.

Togg'un resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda hem T10X hem de T10F'in 4x4 versiyonlarını satın almak için ufak birer servet dökmek gerekeceğini görüyoruz. Hâl böyle olunca bu versiyonların tercih edilip edilmeyecekleri şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Togg T10X 4More fiyatı:

Başlıksız-1

Versiyon Menzili Fiyatı
T10X V2 4More Obsidiyen 468 km 3.233.641 TL

Togg T10X 4More versiyonu, sadece V2 donanım paketinin bir parçası olarak sunuluyor. 468 kilometreye kadar menzil sunan 4x4 versiyon, "Obsidiyen" olarak isimlendirilen özel bir tasarım paketi ile geliyor. Opsiyonel olarak sunulan bu tasarım paketinin fiyatı 100.000 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Togg T10F 4More fiyatı:

Başlıksız-1

Versiyon Menzili Fiyatı
T10F V2 4More 523 km 3.133.641 TL

Togg T10F ile ilgili detaylara baktığımızda Obsidiyen tasarım paketinin bu versiyonda mevcut olmadığını görüyoruz. Ayrıca Togg T10F'in 4More versiyonunu satın almak, T10X almaktan daha uygun fiyatlı oluyor.

Togg T8X Nasıl Olacak? Hakkında Bildiğimiz Her Şey ve Muhtemel Tasarımı! Togg T8X Nasıl Olacak? Hakkında Bildiğimiz Her Şey ve Muhtemel Tasarımı!

Peki siz Togg'un 4More fiyatlarını nasıl buldunuz? Bu rakamalara Togg almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim