Togg T10X ve T10F'in 2025 Yılı Yerlilik Oranları Açıklandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paylaşılan verileri, Togg'un T10X ve T10F modellerinin 2025 yılı itibarıyla yerlilik oranlarını bize gösterdi.

Togg T10X ve T10F'in 2025 Yılı Yerlilik Oranları Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi Togg, şu anda SUV tipindeki T10X ve fastback tipindeki T10F araçlarıyla hız kesmeden ülkemizdeki faaliyetlerine devam ediyor ve müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Togg’un modelleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de otomobillerin ne kadar “yerli” olduğuydu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düzenli olarak üreticilerin beyanlarına göre Türkiye’de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını paylaşıyordu. Peki **2025 itibarıyla Togg’un yerlilik oranları ne kadar? **Bakanlık tarafından açıklanan verilere baktığımızda her iki modelin de yüksek oranlarda olduğunu görüyoruz.

T10X %74,9, T10F %77,8 oranlarıyla Türkiye’nin en yerli otomobilleri arasında yer aldı

tıt

2025 verilerini içeren listeye baktığımızda T10X modelininin %74,9 yerlilik oranına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yeni piyasya sürülen **T10F modeli ise %77,8 **ile çok daha yüksek bir yerli katkı oranına sahip. Bakanlığın paylaştığı bu oranlar, her iki otomobili de Türkiye’de üretilen en yerli araçlar arasına sokmayı başarıyor.

Geçen yılın sonunda paylaşılan verilerde T10X’in yerlilik oranı %72 civarlarındaydı. Tabii ki o zaman T10F mdoeli olmadığı için onun verileri yoktu. Geçen bu süreçte T10X’in oranının %2 arttığını görüyoruz. T10F ise direkt çok yüksek yerlilik oranıyla gelmiş. Bu yüksek oranlar, yerli firmaların kullanımının ciddi anlamda yükseldiğinin göstergesi. 2026 yılında durumun nasıl olacağını zaman gösterecek.

Togg Elektrikli Araba

