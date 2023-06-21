Togg'un şarj işlemleri için kurduğu iştiraki Trugo, güncel istasyon sayısını paylaştı. Trugo, haziran ayı sona ermeden tüm Türkiye'de hizmet vermeyi planlıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) iştiraklerinden bir tanesi olan Trugo, önemli bir açıklama yaptı. Togg'un şarj istasyonu şirketi, bugüne kadar kaç adet istasyon kurduğunu açıkladı. Eğer elektrikli otomobil satın almayı düşünüyorsanız ancak şarj istasyonlarından kaynaklı olarak endişeleriniz varsa Trugo'nun yaptığı açıklama önemli. Çünkü bu şarj istasyonlarında sadece Togg T10X değil, herhangi bir elektrikli otomobili şarj edebilirsiniz.

Trugo'nun yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar 63 şehirde 153 lokasyona istasyon kuruldu. Yapılan çalışmalarla 198 adet şarj cihazı hizmete sunuldu. Trugo, bu istatistikle 150 kW ve üzerinde hızlı şarj istasyonlarında en fazla sayıda ile ve en çok sayıda şarj cihazına ulaşan marka olduğunu açıkladı.

Trugo tarafından yapılan açıklama:

150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip işletmeci unvanını elde ettik.

Haziran ayı sonunda ise 81 ildeki şarj cihazı kurulumlarımızı tamamlayarak tüm Türkiye’de hizmet vereceğiz.

Şimdiye kadar;

63 ilde

153 lokasyonda

198 yüksek performanslı cihazımızla

elektrikli araç kullanıcılarıyla buluştuk.

Peki bahsi geçen 63 il hangileri?

Trugo'nun resmi internet sitesini kontrol ettiğimizde, "Şarj Ağımız" isimli bölümün aktif olmadığını görüyoruz. Yani Trugo şarj istasyonlarının hangi illerde bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yok. Ancak bunu gayriresmi olarak öğrenebileceğiniz bir yöntem bulunuyor.

Trugo'ya ait mobil uygulamayı akıllı telefonunuza indirdiğiniz zaman, Türkiye haritası üzerinde istasyonları görebiliyorsunuz. Ayrıca sadece istasyonlar değil, istasyonlardaki fiyatlar da aynı uygulama üzerinden incelenebiliyor. Trugo mobil uygulamasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli arabalar için: