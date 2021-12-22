Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Arabaları Listeledik

Türkiye'de son dönemlerde çok fazla yükselen akaryakıt fiyatları, Cumhurbaşkanı Kararı'yla sabit hale getirildi. Bu denli yüksek fiyatlara akaryakıt almak istemeyen vatandaşlarsa yönünü elektrikli modellere çevirdi. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı tam elektrikli arabalar.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı'ndan bahsetmiştik. Bu karara göre bir süre akaryakıta döviz kaynaklı indirim gelse de pompaya yansımayacak. Çünkü Eşel Mobil Sistemi sayesinde yüzde 0'a kadar inen ÖTV, yeniden 2 Nisan 2020'deki oranına kadar yükselecek. Yani fosil yakıtlı araç sahipleri, uzun bir süre boyunca bugünkü akaryakıt fiyatları üzerinden benzin veya mazot alacaklar.

Yeni düzenleme, araç sahiplerini kara kara düşündürmeye başlamış durumda. Zira son dönemlerde adeta uçuşa geçen dolar kuru, akaryakıt fiyatlarını çok sert etkiledi. An itibarıyla benzin fiyatı, Türkiye'nin pek çok yerinde 11,50 TL'nin üzerinde. Motorin ve LPG'de de durum pek iç açıcı değil. Hal böyle olunca da vatandaşlar, elektrikli araç fiyatları ne kadar gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladılar. Peki Türkiye'deki en uygun fiyatlı tam elektrikli araçlar hangileri? Gelin hep birlikte, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere ve bu araçların fiyatlarına bir göz atalım.

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı elektrikli arabalar

Renault Twizy

Renault Zoe

Smart Fortwo

Hyundai KONA Elektrik

BMW i3

Mini Cooper SE

Honda E

Renault Twizy

Renault Twizy, Türkiye'de sıfır olarak da satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli otomobil. Aralık ayının başında 400 bin TL fiyat etiketine sahip olan araç, birkaç gün içerisinde kur indirimi de yaşayıp daha uygun fiyatlara satın alınabilecek. İkinci el sitelerinde de çokça yer alan Twizy'ye 200 bin TL civarında ulaşmak da mümkün. Bu arada; iki kişilik kompakt bir yapıya sahip olan aracın 100 kilometre menzil sunduğunu unutmayın. Yani bu araç, daha çok şehir kullanımına uygun.

Renault Zoe

Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli arabalardan bir tanesi de Renault Zoe. 400 kilometre civarında menzile (WLTP) sahip olan aracın sıfırı, kurdaki düşüşten önce 540 bin TL civarındaydı. Fiyat listesini güncellemeye alan Renault, bu aracı artık daha da uygun fiyata satacak. Aracın ikinci el piyasasına baktığımızda 330 bin TL gibi fiyatlara Zoe almak pekala mümkün.

Smart Fortwo

Mercedes-Benz aracılığıyla Türkiye'ye getirilen Smart'ın Fortwo modeli, 160 kilometre civarı menzil sunuyor. 3 kapılı bir araç olarak karşımıza çıkan aracın sıfır model fiyatları kaldırılmış olsa da bu aracın ikinci eline ulaşmak isterseniz, 400 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Hyundai KONA Elektrik

Hyundai KONA, yalnızca şehir içinde değil, şehirler arası yolculuklarda da işinizi görebilecek bir model. Zira bu aracın 484 km menzili bulunuyor. 705 bin TL'ye sıfırına ulaşabileceğiniz Hyundai KONA Elektrik'in ikinci eli ise çok az sayıda ve fiyatlar sıfırlardan daha yüksek. Görünen o ki KONA Elektrik sahipleri, kur farkını şimdilik yansıtmamışlar.

BMW i3

BMW i3, sıfır kilometrede 1 milyon TL'nin üzerinde fiyata sahip olsa da ikinci elde daha farklı bir durum söz konusu. 325 kilometre menzil ve BMW kalitesini tüm hatlarıyla sunan araç, 460 bin TL gibi fiyatlarda da bulunabiliyor.

Mini Cooper SE

Otomobil tutkunları Mini Cooper'ı zaten çok iyi bilir. Bu araç yıllardır piyasada ve çok da seviliyor. Mini Cooper SE ise geleneksel tasarımı elektrikle buluşturuyor. Sıfırı 817 bin 177 TL civarında olan Mini Cooper SE, ikinci el ilan sitelerinde 660 bin TL'den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor.

Honda E

Honda'nın sevilen tam elektrikli modeli E, Türkiye'ye resmen giriş yapmadı. Ancak bazı oto galeriler, bu aracı yurt dışından ithal etmiş durumdalar. 220 kilometre menzil sunan bu elektrik motorlu araca sahip olmak isterseniz, 900 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Aracın ikinci el modelleri henüz yok.

Türkiye'de satılan elektrik motorlu araç modelleri elbette bunlardan ibaret değil Örneğin BMW'nin i3 dışında tam elektrikli motora sahip 3-4 modeli daha Türkiye'de satılıyor. Öte yandan, Mercedes, Jaguar, Tesla ve Porsche gibi otomobil markalarına ait tam elektrikli modeller de mevcut. Ancak bu saydığımız araçlara 1,5 milyon TL'nin altında ulaşmak pek de mümkün değil...