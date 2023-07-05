Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Haziran ayı başında kaç adet Togg satıldığını açıklamıştı. Şimdi de Haziran ayı satışlarına ek olarak Togg'un yeni satış rakamları belli oldu.

Bir süredir teslimat sürecinde olan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (Togg), bu süreçte bazı sorunlar yaşadığı biliniyordu. Teslimat sırasında araçlarını bekleyen kullanıcılara, bugün bir zam şoku geldi. Zamın ardından ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Haziran ayı sonunda Togg satışlarını açıkladı.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Togg T10X'in aylık üretim miktarlarından bahsettik. Buna göre mart ve nisan aylarında 170, mayıs ayında ise 1.370 adet araç üretimi yapılacaktı. Ancak Togg, bu planlamanın oldukça gerisinde gibi görünüyor. Zira şirketin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) verdiği rakamlar, şu ana kadar sadece 808 adet Togg T10X satışı yapıldığını ortaya koyuyor.

İşte Togg'un ODMD'ye verdiği satış rakamı sayısı

ODMD'nin internet sitesine girip "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bölüme ulaşırsanız, markaların bildirdiği satış rakamlarına ulaşabileceğiniz tablolarla karşılaşırsınız. Burada, Togg'un Mayıs 2023 (dolayısıyla Ocak-Mayıs 2023) dönemi için toplamda 306 adet satış bildirdiğini görüyoruz. Buna göre Togg, mart ve nisanda üreteceğini beyan ettiği araçları ancak mayıs ayında satılabildi. Haziran ayında ise 502 araç satabilen Togg, bugüne kadar toplamda 808 araç satışı gerçekleştirmiş oldu.

Günde 7 adet Togg T10X bile satılamıyor

Togg'un mart ayı itibarıyla seri üretime başladığını biliyoruz. Bu durumda, Gemlik'teki fabrikanın 120 gündür üretim yaptığını söyleyebiliriz. ODMD'ye verilen 808 adet satışı bu üretim süresiyle oranladığımız zaman, günde 6,7 adet T10X satışı yapıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Oysa ki şirket, planlara göre sadece mayıs ayında 1.370 adet üretim yapacaktı.

NOT: Bir aracın üretimi, satışı ve teslimatı bağımsız süreçlerdir. ODMD'nin sunduğu veriler, satışı gerçekleşen yani 'faturası kesilen' araçları göstermektedir. 30 Haziran'da satışı yapılan bir araç, Temmuz ayı içinde teslim edilebilir ancak satış, Haziran ayı verileri içinde gösterilir.