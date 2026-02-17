Tümü Webekno
Togg Trumore Uygulamasına Akıllı Saat Desteği Eklendi: İşte Gelen Yenilikler

Togg'un Trumore uygulamasına büyük güncelleme geldi. Artık uygulamada akıllı saat desteği de bulunuyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin yerli otomobil şirketi Togg, kullanıcılarına Trumore isimli mobil uygulama da sunuyordu. Bu uygulamadan arabalarının verilerine erişebiliyor, şarj konusunda bilgilere ulaşılabiliyor ve çok daha fazlası yapılabiliyordu. Şimdi ise gelen yeni güncellemeyle Trumore’a yeni özellikler eklendi.

2.1.16 kodlu yeni sürümle birlikte Trumore’a kullanıcı deneyimi başta olmak üzere birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar, çok daha iyi bir Trumore deneyimi yaşayabilecekler. Gelin bu yeniliklere bakalım.

Trumore’a gelen yenilikler

  • Akıllı saat desteği eklendi
  • Tasarım sadeleştirildi, kullanıcı deneyimi iyileştirildi
  • Performans iyileştirmeleri yapıldı ve hatalar giderildi
  • Akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışları optimize edildi

Güncelleme, akıllı saat desteği getirmesiyle kullanıcıların akıllı saatleri üzerinden Trumore uygulamasının özelliklerine erişmesine imkân tanıyor. Böylece sadece telefon ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bunun dışında tasarımda ve kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler, hata düzeltmeleri gibi önemli yenilikler de görüyoruz.

