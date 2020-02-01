Orta Doğu ve Anadolu müziğini gitar üzerinde icra etmek için icat ettiği ayarlanabilir mikrotonal gitarla tanınan Tolgahan Çoğulu, oğlunun eğlenceli gitar fikrini hayata geçirdi. Üç boyutlu yazıcı yardımıyla icadına yeni bir boyut kazandıran Çoğulu ve oğlu Atlas, Lego gitarı tamamlayıp kamera karşısına geçti.

Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi Tolgahan Çoğulu, yıllar önce gerçekleştirdiği gitar fikri sayesinde ülkemizin müzikal kültürü için önemli bir isim. Anadolu ve Orta Doğu müziğinde kullanılan notaları gitarda çalabilmek adına yaptığı çalışmalarla birlikte adını dünyaya duyuran Çoğulu, bu sefer daha çocuksu ve eğlenceli bir icatla karşımızda.

Ayarlanabilir komalı nota perdeleriyle gitar ve bağlamayı bir araya getirmiş olan mucit, bu özelliğe sahip yeni bir gitar için çalışmalara başladı. Ancak bu gitar, onu renkli ve eğlenceli kılacak bir detaya sahip olacaktı. Lego kullanarak bir mikrotonal gitar yapmak için kolları sıvayan Çoğulu, sonunda çalışmalarını tamamladı ve kamera karşısına geçerek Lego’dan yapılmış gitarını tanıttı.

Gitarın bir araya getirilme süreci

Her şey iki yıl önce Tolgahan Çoğulu’nun oğlunun yaptığı Lego gitar sapıyla başladı. Legolarla oynarken babasının icat ettiği ayarlanabilir sapın taklidini oluşturan Atlas, babasına bunu kendi gitarında kullanması için öneride bulundu. Bu fikri araştıran ikili, daha önce yapılmış Lego gitarların sadece kasalarının Lego’dan yapıldığını ancak klavyelerin standart gitar klavyesi olduğunu fark etti. Daha sonra çalınabilir bir elektro gitar klavyesi oluşturmak için çalışmalara başlayan baba oğul, projeye yardım edecek yetkin bir isim arayışına geçti.

İTÜ ses mühendisliği doktora öğrencisi Ruşen Can Acet’le iletişime geçtikten sonra asıl çalışmalara başlandı. Öncelikle üç boyutlu yazıcıda Lego parçaları yerleştirilebilir bir zemin hazırlandı. Bu zeminde Çoğulu’nun gitarlara eklediği mikrotonlar da dahil olmak üzere notaların denk geldiği yerler belirlendi. Perdelerle birlikte klavyenin kullanımını sağlayacak olan Lego parçaları bu düzleme yerleştirilmiş. Daha sonra mikrotonların denk geldiği yerlere yine üç boyutlu yazıcıda özel olarak üretilmiş yeni parçalar eklenmiş ve artık çalınabilecek durumda klavyede mikrotonal sesler de elde edildi. Elde edilen Lego gitar klavyesi gerçek bir gitar kasasına monte edildikten sonra teller de bağlandı ve türünün ilk örneği olan gitar, sonunda çalınmaya hazır hale geldi.

Tolgahan Çoğulu ve oğlu Atlas, videoda gitarın tamamlanmış halini ellerine alarak sırayla müzikal yeteneklerini gösterdiler. Çoğulu, çıkarılabilir Lego perdeler sayesinde gitar öğrenmenin daha basit bir hale getirilebileceğini söylüyor. Önemli buluşuyla çalışmalarına devam eden mucidin müzikal başarılarının devamını diliyoruz.

İşte Tolgahan Çoğulu’nun Lego mikrotonal gitar videosu: