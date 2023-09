Ubisoft, Tom Clancy's The Division 3'ü duyurdu. Hakkında henüz pek bilgi bulunmayan oyun, yine Massive Entertainment tarafından geliştirilecek.

Ubisoft imzalı Tom Clancy’s The Division, dünyanın en popüler oyun serilerinden biri. Açık dünya, çok oyunculu ve üçüncü şahıs nişancı türünde olan serinin ilki 2016’da, ikincisi ise 2019’da çıkış yapmıştı. Dört yılın ardından üçüncü oyun

Ubisoft, bugün yaptığı açıklamayla serinin üçüncü oyununu resmen duyurdu. Oyunun geliştirilme aşamasında olduğu ifade edildi.

The Division 3, Massive Entertainment tarafından geliştirilecek

Basın açıklamasına göre The Division 3, Massive Entertainment tarafından geliştirilecek. Ubisoft bünyesinde faaliyet gösteren İsveç merkezli stüdyo, ilk iki oyunda da geliştirici olarak karşımıza çıkmıştı.

Ubisoft, şu anda Star Wars Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora oyunları üzerinde çalışan Massive’in yeni The Division için bir ekip oluşturduğunu söylüyor. Star Wars Outlaws’ta kreatif direktörlük yapan Julian Gerighty’nin yeni oyunda baş yapımcı olacağını ve tüm The Division oyunlarını denetleyeceğini de ekliyor.

Son olarak seriden kısaca bahsedelim. Yakın bir gelecekte geçen ilk oyun, pandeminin sonrasında çöken New York şehrinde geçiyordu ve oyuncular, şehri yeniden inşa etmeye çalışıyordu. İkinci oyun ise bizi Washington D.C’ye götürmüştü.

The Division 3 hakkında bildiklerimiz şu anlık bu kadar. Çıkış tarihi gibi konularda henüz bir bilgi yok. Serinin The Division Heartland isimli bir spin-off oyununun geleceğini eklemeden geçmeyelim. Ücretsiz olacak bu yan oyun, 2023 sonu veya 2024 başı çıkacak ve ücretsiz olacak.