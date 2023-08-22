Microsoft'tan Activision Blizzard'ın satın alımı ile ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretmeye karar verdi. 15 yıllık yeni anlaşma, Birleşik Krallık'ı ikna etmek için yapıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68 milyar dolarlık rekor satım alım süreci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft, arap saçına dönen meseleyi çözmek için anlaşmayı yeniden yapılandırma yoluna gitti. Şirket, özellikle de Birleşik Krallık'ın koyduğu taşı kaldırmak için, Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını devredecek. Yeni anlaşmaya göre sektörün bilindik isimlerinden Ubisoft, 15 yıl boyunca Activision Blizzard bulut oyun haklarının imtiyaz sahibi olacak.

Temmuz ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun (CMA) bulut oyun teknolojileri nedeniyle Microsoft'un önüne set çektiğinden bahsetmiştik. İngiliz yetkililere göre Microsoft'un 68 milyar dolarlık anlaşması, bulut oyun teknolojilerindeki rekabeti düşürecekti. İşte anlaşmanın yeniden yapılandırılmasının nedeni de tam olarak bu. Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Brad Smith, İngilizlerin endişelerini gidermek için böyle bir yöntem bulduklarını ifade etti.

Yeni anlaşma ile oyunlar, Xbox Cloud Gaming'e özel olmayacak!

Microsoft'un Activision Blizzard'a ait oyunların bulut haklarını Ubisoft'a bırakması, piyasaya sürülmüş olan ve ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek yeni oyunların Xbox Cloud Gaming'e özel olamayacağı anlamına geliyor. Aslında bu önemli. İngiliz yetkililer de tam olarak buna odaklanıyorlardı. Yeniden yapılandırma, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun endişelerini giderecek gibi görünüyor.

Kamuoyu ile paylaşılan yeni anlaşma, CMA yetkilileri tarafından değerlendirildi. CEO Sarah Cardell tarafından yapılan açıklamalarda, henüz yeşil ışık yakılmadığı ifade edildi. Cardell, kurumun yeni anlaşmayı tüm detaylarıyla inceleyeceğini, sektör paydaşları ile üçüncü tarafların görüşlerini de alarak objektif bir karar vereceğini söyledi. CMA'nın 18 Ekim'e kadar bir karar vermesi gerektiğini hatırlatalım.

Tüm Activision Blizzard oyunları Ubisoft+'a eklenecek

Ubisoft'un internet sitesinde yer alan resmi açıklamaya göre bu anlaşma ile Activision Blizzard'ın tüm oyunları, Ubisoft+ hizmetine eklenecek. Ayrıca, önümüzdeki 15 yıllık süreçte piyasaya sürülecek diğer Activision Blizzard oyunları da Ubisoft+ bünyesinde yayınlanacak. Ubisoft, bu anlaşma ile lisansladığı oyunları, başka bulut oyun platformları üzerinden oyunculara ulaştırabilecek. Yani Ubisoft, aldığı lisans haklarını başka şirketlere de satabilecek.

Microsoft'un yeni hamlesi, en çok da oyuncuların işine yarayacak. Zira Ubisoft+ Multi Access paketi satın alan oyuncular; PC'ler, Xbox konsolları veya Amazon Luna gibi mecralar üzerinden Actvision Blizzard oyunlarına erişim sağlayabilecekler. Ubisoft+ Classics paketi ise Actvision Blizzard oyunlarına PlayStation ekosistemi üzerinden ulaşılmasını sağlayacak.