Hızla yayılmaya devam eden corona virüsü şimdi de bir Hollywood yıldızına bulaştı. Tom Hanks yaptığı açıklama ile kendisinin ve eşinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü dünyanın birçok ülkesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsten son olarak etkilenenler arasında Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson bulunuyor. Hanks ve Wilson, şu anda Avustralya’da. Tom Hanks, Warner Bros’un Elvis Presley'nin hayatını konu alacak filminde Presley’in uzun süre menajeri olan Albay Tom Parker’ı canlandırmak için hazırlık yapıyordu.

Ortaya çıkan haberlerin ardından Tom Hanks, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak kendisinin ve eşinin corona virüsüne yakalandıklarını doğruladı. Hanks, bir süre karantina altında kaldıklarını, daha fazla test ve gözlemden geçeceklerini açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu, eşi ve kendisine corona virüsü testi yapıldığını ve sonuçların pozitif olduğunu belirtti. Hanks’in açıklamasının devamında testlerin devam edeceğini ve bir süre izole edilecekleri ifade edildi.

Sinema sektörü corona virüsü nedeniyle bir süre zorlanacağa benziyor. No Time to Die ve Peter Rabbit 2: The Runaway filmleri, corona virüsü nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Riverdale dizisinin setinde çalışan bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle de çekimler durdurulmuştu.

Diğer taraftan uluslararası etkinlikler de virüs nedeniyle iptal ediliyor ya da erteleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle E3, SXSW ve Emerald City Comic Con etkinlikleri iptal edilmek durumunda kaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün salgını küresel olarak nitelendirmesi benzer şekilde daha fazla planlı etkinliğin iptal edilmesine neden olacaktır.

Tom Hank'in corona virüsüne yakalandığını açıkladığı paylaşım