Juventus’lu Futbolcuda Corona Virüsü Tespit Edildi

Juventus’un ünlü defans oyuncusu Daniele Rugani’ye yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Duyuru, Juventus’un resmi Twitter hesabından yapıldı. Virüsün Melih Demiral, Cristiano Ronaldo gibi diğer futbolculara bulaşıp bulaşmadığı şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en ünlü futbolcularından C. Ronaldo’nun da yer aldığı futbol kulübü Juventus, büyük bir sorunla karşı karşıya. Juventus’un defans oyuncusu Daniele Rugani’ye yapılan Corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Juventus’un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rugani’nin Kovid-19’a yakalandığı ve karantina kurallarına uyularak futbolcunun yakın çevresinin de denetim altına alındığı açıklandı.

Empoli’den 1 Şubat 2015’te Juventus’a transfer olan İtalyan futbolcu Rugani, şu anda karantina altına alınmış durumda. Juventus’ta diğer takım arkadaşları ile sürekli antrenmana çıkan Rugani’nin başka futbolculara corona virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı şu an için bilinmiyor. Merih Demiral, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala gibi dünyaca ünlü oyunculara ev sahipliği yapan kulübün ilerleyen günlerde diğer futbolcularında da virüse rastlanabilir.

İtalya’da Vakalar Çoğalıyor

Kovid-19’un Çin’le beraber en çok zarar verdiği ülkelerden olan İtalya, resmi açıklamaya göre corona virüsü nedeniyle sadece dün 196 kişiyi kaybetti. Ülke genelinde 12.462 kişiye bulaşan virüs, 827 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün İtalya’da kontrolden çıkmasının ardından Seri A maçları iptal edilirken ülke genelindeki mağazaların da kapatılmasına karar verildi.

Türkiye’de de Görüldü

Corona virüsü, dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre ilk kez Türkiye’de de görüldü. Ülkemizde henüz bir ölüm vakasının yaşanmamasıyla birlikte salgına karşı geniş çaplı önlemler alındı.