Oscar'lı ünlü oyuncu Tom Hanks, katıldığı bir podcast esnasında kadrosunda yer aldığı filmler arasından favorisi olan 3 filmin hangileri olduğunu açıkladı. Hanks favorilerini, filme gelen tepkilere göre değil de çekimler esnasında yaşadığı deneyimlere göre seçtiğini belirtti.

Forrest Gump (1994) ve The Green Mile (1999) dahil olmak üzere oldukça başarılı bir filmografisi bulunan efsane oyuncu Tom Hanks, oynadığı filmler arasından favorisi olan 3 filmi açıkladı.

The Bill Simmons Podcast’e konuk olan Hanks, hangi filminin favorisi olduğuna dair genel yargıdan farklı kriterlerinin olduğunu belirterek, seçimlerini filmleri çekerken yaşadığı kişisel deneyime göre yaptığını ifade etti.

Hanks, seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir filminin favorilerinden birisi olduğunu kaydetti

65 yaşındaki oyuncu; umut, hayaller ve sevgi üzerine olduğunu belirttiği 2012 yapımı Cloud Atlas filminin favorileri arasında başı çektiğini kaydetti. Hanks, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından oldukça karışık yorumlar alan bilim kurgu filminin, Almanya’da kapsamlı bir şekilde çektiği ilk film olduğunu ve çekimler sırasında etrafının tarihle sarılı olduğunu sözlerine ekledi. Hanks ayrıca, filmin çekilmesi zor bir film olduğunu ve çekimler boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan büyük, muazzam insanlardan oluşan bir topluluğun parçası olduğunun da altını çizdi.

Hanks, bir diğer favorisinin ise, prodüksiyon öncesi ve çekimler boyunca beyzbol oynadığı için 1992 yapımı klasik A League of Their Own olduğunu kaydetti.

Ünlü oyuncu; üçüncü ve son favori filmi olarak ise, yapım aşamasında oldukça değişik maceralar yaşadıklarını belirterek, uçak kazası sonrası yanında sadece bir voleybol topuyla birlikte ıssız bir adaya düşen bir adamı canlandırdığı 2000 yapımı Cast Away’i seçti. Filmde kullanılan ve Hanks’in hayat verdiği karakterin “Wilson” ismini verdiği voleybol topu, kısa bir süre önce 230,000 euro gibi rekor bir fiyatla açık arttırmada satıldı.