Venom’un başrolü Tom Hardy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Marvel hayranlarını heyecanlandırdı. Hardy, Instagram’da Venom 3’ün ‘senaryosunu’ paylaştı ve ‘işte başlıyoruz’ dedi.

Marvel Sinematik Evreni sahibi Disney ve diğer Marvel kahramanlarının sahibi Sony arasında son zamanlarda birkaç alışveriş olmuştu. Örneğin Sony’nin Venom: Let There Be Carnage’ın post-credit sahnesinde Tom Holland’ın Spider-Man’ini görmüştük. Disney’in Spider-Man: No Way Home’unun post-credit sahnesinde ise Tom Hardy’nin Venom’unu.

Bütün bu olayların ışığında Sony, Venom: Let There Be Carnage’ın başarısının ardından üçüncü bir Venom filminin geleceğini resmen duyurmuştu. Şimdi ise filmin başrolü, Eddie Brock karakterini canlandıran Tom Hardy, Instagram hesabından Venom 3’ün ‘senaryosunu’ paylaştı.

‘İşte başlıyoruz. Son Dans’

Venom’un başrolü Tom Hardy, Instagram hesabından Venom 3’ün senaryosunun kapağını paylaştı. Her ne kadar Sony Venom 3’ü duyurmuş olsa da yıldız oyuncunun paylaşımı ile filmin çalışmalarına da başlandığını bu sayede öğrenmiş olduk. Ancak Hardy’nin ‘son dans’ demesi insanları bu filmin son Venom filmi olacağı düşüncesine itti.

Şu an için Venom 3’ün nasıl bir senaryoya sahip olacağı herhangi bir resmi kurum tarafından belirtilmedi. Ancak teorilere göre filmde ilginç şeyler yaşanabilir. Mesela bir teoriye göre bu filmde her ne kadar Eddie Brock çoklu evrenlerin bozulmasından kaynaklı buraya gelmiş olup kendi evrenine dönse de Tom Holland’lı Spider-Man evreninde Venom symbiot’unun bir parçasını bıraktı.

Bu nedenle bir şekilde Spider-Man ve Venom’u yıllar sonra sinema ekranlarında tekrar bir arada görebiliriz. Bir başka teoriye göre bu filmde Deadpool’un da yer alması bir olasılık zira bu karakter de Sony evrenine ait. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.