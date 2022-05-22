Popüler bilim-kurgu karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee’nin görüntüleri, yeni bir anlaşmayla tekrardan Marvel Studios filmlerinde yer alacak. İşte detaylar...

Sinema sektöründe milyonların izlediği bilim-kurgu filmleri arasında; Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Fantastik Dörtlü, Black panther gibi yapımlar bulunuyor. Bu filmlerdeki karakterlerin yaratıcısının ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee ne yazık ki 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

1922 doğumlu ABD’li yazar, bahsi geçen tüm filmlerin cameo'larına adını altın harflerle kazımıştı. Şimdi ise uzun bir aranın ardından Stan Lee’nin yeniden Marvel Studios yapımlarında yer alacağı açıklandı. Daha önce Star Wars filmlerinde Leia Organa karakterini canlandıran Carrie Fisher'ın tarjik kaybının ardından LucasFilm ve Disney, önceki görüntüleri kullanarak Fisher'ın bir filmde daha görünmesini sağlamıştı. Görünen o ki Marvel, aynı tekniği bu kez de Stan Lee için kullanmayı düşünüyor.

Stan Lee, yeni Marvel filmlerinde görünecek

Son çıkan haberlere göre Marvel Studios, Genius Brands International ve POW arasındaki girişimi kapsamında Stan Lee'nin görüntülerini kullanmak için 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Uzun vadede yapılan anlaşmada, Disney'e bağlı etkinliklerin yanı sıra, Lee’nin yeniden Marvel Sinema Evreni'ne (MCU) geri dönmesi bekleniyor.

Lee, artık filmlerden tutun da tema parklarına kadar her yerde yeniden görünebilecek. Konuya ilişkin olarak yapılan resmi açıklamalarda, “Stan Lee'nin filmlerde ve televizyon projelerinde adı, sesi, benzerliği ve imzasının yanı sıra Stan'in yer aldığı görüntüleri, mevcut görüntüleri ve mevcut ses kayıtlarının’’ kullanılabileceği belirtildi. Bu, dijital ortamda gerçekleşecek ve Lee bu sayede yeni film ve dizilerde yeniden görünebilecek.

Marvel evreninin kurucularından olan ve bugün sevdiğimiz süper kahramanların birçoğunun altında imzası bulunan Stan Lee'yi saygıyla anıyoruz.